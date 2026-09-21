'충격, 이게 말이 되나' 선수 영입에 5700억원 쓰고 '꼴찌' 20위 추락! 토트넘, 개막 후 5경기서 단 1승도 못 했다..'골잡이가 없다, 첫 승 거둔 코번트리 보다 못한다'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison looks dejected after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

토트넘이 프리미어리그 꼴찌로 추락했다. 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘의 새 시즌 초반 부진이 충격적이다. A매치 브레이크를 앞두고 토트넘의 현재 중간순위가 최하위 20위다. 더 떨어질 곳이 없다. 토트넘은 리그에서 아직 첫 승을 신고하지 못했다.

2026~2027시즌 프리미어리그는 21일 현재 5라운드를 마치고 잠시 휴식에 들어갔다. 각국 대표 선수들이 A매치 주간을 맞아 차출에 응해 소집됐다. 현재 EPL 중간 순위를 보면 토트넘은 승점 2점으로 가장 맨 밑에 자리하고 있다. 5경기에서 2무3패(승점 2)다. 풀럼(승점 2)과 동률이지만 토트넘이 골득실차에서 3골이나 밀리면서 최하위가 됐다. EPL에서 개막 5경기를 통해 1승도 올리지 못한 팀은 토트넘, 풀럼 그리고 본머스(3무2패) 세팀이다. 프랭크 램파드 감독의 '승격팀' 코번트리는 노팅엄 원정에서 1대0으로 이겨 첫 승을 신고했다. 승점 3점의 코번트리는 18위로 도약했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Savio looks dejected after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 직전 19일 런던 홈에서 벌어진 애스턴 빌라와의 리그 경기서 2대3으로 졌다. 수비라인이 와르르 무너지면서 먼저 3골을 내줬고, 뒤늦게 경기 막판 갤러거, 판 헤케의 연속골로 따라붙었지만 패배를 막기에는 역부족이었다.

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토트넘은 이번 시즌 앞서 벌어진 경기에서 브렌트포드(0대3 패), 뉴캐슬(0대2 패)에 졌고, 노팅엄(0대0 무), 에버턴(0대0 무)과 비긴 후 애스턴 빌라에 무너졌다. 총 5경기에서 2득점-8실점했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Nicolas Jackson scores their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

지난 시즌 17위로 천신만고 끝에 프리미어리그에 잔류했던 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 선수 영입에 무려 3억파운드 이상을 투자했다. 한화로 5700억원 이상을 선수 영입에 썼다고 한다. 이적 전문가들은 "토트넘의 선수 수급 정책이 완전히 달라졌다"며 호평했다. 하지만 토트넘의 시즌 초반 팀 경기력은 기대이하로 부진하다. 최근 경기에선 전반에 상대를 압도했고, 좋은 골찬스를 만들고 있지만 마무리가 안 되는 문제를 반복하고 있다. 일부 전문가들은 "토트넘이 많은 돈을 투자해 선수 영입을 했지만 결국 골을 넣을 선수가 없다. 과거에는 해리 케인, 손흥민 같은 확실한 골잡이가 있었다. 지금은 그 정도 급의 선수가 없다"고 평가했다.

Tottenham Hotspur's Ghanian striker #20 Mohammed Kudus (C) scores but an offside in the build-up disallows the goal during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Aston Villa at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on September 19, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 이번 여름 이적시장에서 팀을 떠나고 싶어한 브라질 국가대표 공격수 히샬리송을 프리미어리그 25인 엔트리에서 제외시켰다. 그에게 리그컵 경기 출전 기회도 주지 않으면서 '전력 외'로 취급하고 있다.

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토트넘의 다음 일정은 오는 10월 11일 맨체스터 유나이티드와의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com