"충격!" 韓 축구 에이스 이강인 인종차별-조롱 당했다 '중국인이 어떻게 스페인어 하나' 거친 태클 후폭풍 일파만파

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 인종차별을 당했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코 마드리드(5승1무1패)는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

이강인은 이날 4-4-2 전술에서 조너선 데이비드와 투톱으로 선발 출격했다. 후반 44분까지 팀이 기록한 2골의 기점 역할을 수행하는 긍정 활약을 벌였다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 89분 동안 상대 페널티 박스 안에서 공동 최다인 터치 5회를 기록했다. 이강인은 이날 두 골 모두에 관여했다. 다만, 이강인은 이날 두 차례 슈팅이 모두 상대 골키퍼의 선방에 막혀 공격포인트를 쌓지는 못했다. 특히 그는 전반 32분 페널티지역 오른쪽 앞에서 강한 왼발 감아치기 슈팅을 시도했으나, 몸을 날린 골키퍼의 선방에 뜻을 이루지 못했다.

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사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

논란의 장면도 있었다. 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 45분 페데리코 발베르데(레알 마드리드)를 향해 뒤에서 태클하다가 발목을 밟았다. 주심은 반칙만 선언하고 경고를 주지는 않았다. 하지만 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다.

여파는 계속되고 있다. 스페인 언론 '아스'는 '심판 기술위원회(CTA)는 페데리코 발베르데(레알 마드리드)에게 거친 태클을 가한 이강인이 레드카드를 받았어야 했다고 명확히 밝혔다'고 했다.

사진=AP Photo/Bernat Armangue-AP 연합뉴스

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문제는 여기서 끝이 아니다. 이강인은 경기 하프타임 때 방송사와 인터뷰를 진행했다. 이 영상에 일부 팬이 '이런 선수는 당연히 퇴장당해야 한다', '이 중국인이 어떻게 스페인어를 하나' 등의 부정 반응을 쏟아냈다. 급기야 과거 발베르데가 인종차별 제스처를 하는 사진을 올려 이강인을 조롱하기도 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com