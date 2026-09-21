[천안 LIVE]"모레노는 다 계획이 있구나" 모레노호 1기 소집 첫 날부터 선수 개별 면담, 韓 축구 부활 프로젝트 돌입…첫 날 18명 입소, 손흥민-이강인은 22일 훈련 합류

설영우. 사진제공=대한축구협회

김민재. 사진제공=대한축구협회

정승원. 사진제공=대한축구협회

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[천안=스포츠조선 윤진만 기자]'한국 축구 부활 우리에게 맡겨!' 모레노호 1기에 뽑힌 태극전사들이 첫 소집 훈련을 앞두고 밝은 표정으로 입소했다.

9~10월 A매치 친선경기 4연전에 나설 30명 중 18명이 21일 천안 코리아풋볼파크에 모였다. 주말 소속팀 일정을 끝마치고 곧장 비행기에 오른 핵심 센터백 김민재(바이에른 뮌헨)를 비롯해 설영우(츠르베나 즈베즈다) 박진섭(저장) 김승규(도쿄) 오세훈(시미즈) 등 일부 해외파와 이동경(울산)정승원(서울) 조위제(전북) 김봉수(대전) 김건희(인천) 등 국내파 선수들이 오후 12시부터 2시까지 훈련센터에 속속 들어섰다. 올 시즌 K리그1 MVP 후보로 꼽히는 '꽃미남 미드필더' 정승원은 코리아풋볼파크에 처음 입소한 소감을 묻는 말에 "너무 좋은 것 같다"라며 웃었다. 취재진 요청에 손가락 'MVP' 세리머니도 선보였다. 유일한 군인 신분인 미드필더 박태준(김천)은 군복 차림으로 등장해 눈길을 끌었다.

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

조현우 . 사진제공=대한축구협회

박태준. 사진제공=대한축구협회

공격수 손흥민(LA FC) 미드필더 이강인(아틀레티코 마드리드) 황인범(포르투) 이재성(마인츠) 윙어 황희찬(샬케) 공격수 조규성(미트윌란) 오현규(베식타시) 미드필더 백승호(버밍엄시티) 센터백 이한범(클럽 브뤼헤) 윙어 송민규(나시오날) 풀백 이태석(아우스트리아 빈) 윙어 김민수(레인저스) 등 나머지 12명은 금일 저녁부터 22일까지 순차적으로 입소할 예정이다. 이강인은 20일 레알 마드리드와 '마드리드 더비'를 치러 2대1 승리를 뒷받침했다. 황인범은 21일 벤피카와의 '클래식 더비'에서 포르투 데뷔골을 넣으며 3대1 승리를 만끽했고, 이한범도 같은 날 헹크전(3대1 승)에 출전해 브뤼헤 데뷔골을 갈랐다. 김민수는 20일 셀틱과의 '올드펌 더비'에서 1대0 승리를 맛봤다. 김민수는 22일 늦은 오후쯤 입국할 예정이라, 23일이 되야 30명 전원이 모이는 완전체 훈련이 가능할 전망이다.

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이달 대표팀 지휘봉을 잡은 '소방수' 로베르트 모레노 대표팀 임시감독은 소집 첫 날부터 선수 개별 면담을 통해 속마음을 터놓고 서로 알아가는 시간을 가질 계획이다. 선수들에게 면담 일정이 전달됐다. 모레노 감독은 지난 14일 취임 기자회견에서 2026년 북중미월드컵 실패 이후 대표팀을 둘러싼 다양한 논란에 대해 "그런 내용을 (대한축구협회로부터)명확하게 전달 받았고, 관련된 정보는 파악하고 있다. 중요한 것은 과거에 있었던 일들을 앞으로 나아가기 위한 배움의 기회로 삼아야 한다는 것이다. 패했을 때는 문제가 크게 부각되는 반면 승리하면 그런 문제가 완화되기도 한다"라고 말했다. 면담을 통해 자신의 훈련 철학과 구상을 전달하고, 나아가 선수들에게 명확한 지침을 전달할 것으로 보인다.

대망의 모레노호 1기 첫 훈련은 선수들의 빡빡한 스케쥴을 고려해 실내에서 가볍게 진행할 예정이다. 22일엔 팬들이 직관하는 오픈 트레이닝이 예정됐다.

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대표팀은 24일 수원월드컵경기장에서 열리는 에콰도르와의 A매치 친선경기를 시작으로 28일 우루과이(서울), 10월 2일 베네수엘라(울산), 6일 우즈베키스탄(용인)을 잇달아 상대할 예정이다.

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천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com