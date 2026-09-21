[오피셜]'3년 전 눈물 닦는다' 지소연→장슬기 韓 최정예 출격, '조 1위 결정전' 남북전 선발 명단 발표

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[스포츠조선 김가을 기자]조 1위가 걸린 남북 대결이 펼쳐진다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 21일 오후 4시 일본의 시즈오카 스타디움 에코파에서 북한과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 F조 최종전을 치른다.

1위 결정전이다. 한국과 북한 모두 2승씩을 챙겨 조기 8강 진출을 확정했다. 다만, 한국은 골득실에서 밀려 조 2위(+11)에 위치했다. 선두 북한(+18)을 무조건 잡아야 조 1위로 토너먼트에 오른다. 조 1위를 차지해야만 8강 이후 상대적으로 유리한 대진표를 받아 들 수 있다. 동선을 고려했을 때도 1위를 해야 추가 이동 없이 체력을 아낄 수 있다. 8강전에서 F조 1위는 E조(일본, 대만, 베트남, 태국) 2위와 붙는다. F조 2위는 G조(중국, 필리핀, 우즈베키스탄, 홍콩) 2위를 상대한다.

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한국은 4-2-3-1 전술을 활용한다. 최유리(수원FC위민)가 최전방 공격수로 출격한다. 현슬기(경주한수원WFC) 지소연(수원FC 위민) 강채림(강진 스완스WFC)이 뒤에서 힘을 보탠다. 수비형 미드필더로 김민지(서울 시청) 정민영(오타와 래피드)이 발을 맞춘다. 수비는 장슬기 노진영(이상 경주 한수원WFC) 이민화(화천 KSPO) 김혜리(수원FC 위민)가 담당한다. 골문은 김민정(인천 현대제철)에게 맡긴다. '캡틴' 고유진(인천현대제철)은 이번 경기에서 완전 제외됐다.

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한국은 역대 전적에서 북한에 1승4무16패를 기록하는 데 그쳤다. 3년 전 항저우아시안게임에서도 8강에서 1대4로 패하며 고개를 숙였다. 신상우 감독은 이번 대회를 앞두고 "큰 목표는 메달 색깔을 바꾸는 것이다. 여자 대표팀이 아시안게임에서 아직 결승에 진출한 적이 없다"며 "토너먼트에서 분위기를 타기 위해서는 북한을 이겨야 한다. 그래야 메달 색깔도 바꿀 수 있을 것"이라고 각오를 다졌다. 이제 결전의 문이 열린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com