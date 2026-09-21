'약팀에 너무 약한' 전북 현대, 벌써 11무8패→4위 추락, 사실상 우승 타이틀 방어 실패했다..정정용 감독 "시즌을 어떻게 마무리할지 고민 필요"

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]'K리그 디펜딩 챔피언' 전북 현대가 사실상 '하나은행 K리그1 2026' 타이틀 방어에 실패했다. 전북은 30라운드를 치른 현재 승점 44점(11승11무8패)으로 4위다. 선두 FC서울(승점 62)에 승점 18점 차로 뒤처져 있다. 팀별로 8경기씩 남았지만 사실상 뒤집는 건 불가능하다.

전문가들은 "전북 구단이 이번 시즌 상대적으로 전력이 약한 팀에 승점을 제대로 챙기지 못했다. 우승 경쟁에서 조기 탈락한 결정적인 요인이다"고 평가했다. 전북은 20일 최하위 광주FC와의 홈 경기서 2대2로 비겨 큰 아쉬움을 남겼다. 다잡았던 경기였는데 후반 추가시간에 아이데일(광주)에게 통한의 동점골을 얻어맞고 무승부를 기록했다.

전북 광주전 모습 사진제공=한국프로축구연맹

11무8패 가운데 먼저 8패를 살펴보면 부천, 인천, 서울에 두 번씩 졌다. 부천은 리그 11위이고, 인천은 9위다. 부천과 인천은 팀 전력상 분명히 전북보다 아래에 있는 상대다. 그런데 전북은 부천에 2대3으로 두 차례나 무너졌다. 인천에도 한 골차로 두 번 당했다. 전북 정정용 감독은 약체팀을 효과적으로 제압하지 못했다. 비슷한 경기 패턴으로 당했다. 수비 라인을 바짝 끌어올려 공격적으로 맞붙은 부천에는 수비 뒷공간을 내주며 고전했고, 인천 상대로는 경기를 완벽하게 지배하지 못한 가운데 승부처에서 수비가 버터지 못하며 무너졌다. 이런 문제점을 알고도 제대로 처방이 되지 않았다는 게 더욱 아쉬운 부분이다. 전북은 리그 우승을 예약한 서울에도 두 번 졌다. 그리고 제주, 강원에 한 번씩 패했다.

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11경기나 무승부를 거둔 것도 순위 싸움에 악영향을 주었다. 광주, 10위 김천, 5위 강원과 두 번씩 비겼다. 전북 구단 입장에서 꼭 잡아야할 승점 3점 경기가 1점으로 둔갑했다. 승점 손해를 너무 많이 봤다. 광주 상대로는 수많은 득점 찬스를 놓치면서 위기를 자초했다. 김천, 강원 상대로는 촘촘한 수비를 제대로 공략하지 못하며 무승부에 만족했다. 전북은 부천, 인천, 안양(8위), 대전(6위), 서울과도 한 차례씩 무승부를 기록했다.

전북 티아고 사진제공=한국프로축구연맹

정정용 감독은 광주전 무승부 후 기자회견에서 "꼭 이겼어야 하는 경기였다. 치고 나가야 할 때 앞서 나가지 못했다. 감독으로서 현 상황을 심각하게 생각하고 있다. 우리는 우승을 목표로 하는 팀이다. 앞으로 어떻게 대처하고 시즌을 마무리할지 고민해야 한다. 휴식기 동안 잘 준비하겠다"고 말했다. A매치 브레이크에 들어간 K리그1은 다음달 9일 재개된다. 전북은 이날 대전과 원정경기를 치른다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com