“46년간 본 맨유 중 최악의 15분” 네빌마저 격분…5경기 승점 5, ‘캐릭 매직’ 신기루였나

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[스포츠조선 박상경 기자] '캐릭 매직'은 그저 신기루였을까.

맨체스터 유나이티드의 시즌 초반 부진을 바라보는 눈길엔 우려가 가득하다. 지난 시즌 프리미어리그 3위, 유럽챔피언스리그 출전권을 획득했을 때만 해도 마이클 캐릭 감독을 향한 언사는 찬사 일색이었다. 그러나 2026~2027시즌 5경기에서 단 1승(2무2패)으로 프리미어리그 출범 이후 맨유 시즌 초반 5경기 최저 승점 타이(5점)에 그치자, 찬사는 비난의 화살이 되어 돌아오고 있다.

맨유가 풀럼전에서 1대1 무승부에 그치자 또 비난의 목소리가 터져 나왔다. 영국 스카이스포츠 해설위원을 맡고 있는 게리 네빌은 풀럼전이 끝난 뒤 "나는 5세 때부터 맨유 경기를 봐왔다. 그런데 방금 본 15분은 내 인생에서 본 맨유 최악의 15분이었다. 정말 부끄러운 경기력이었다"며 "선수들이 이렇게 느슨한 모습은 본 적이 없다. 캐릭은 대체 무슨 생각을 하고 있는 것인가"라고 쏘아붙였다.

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체력 논란은 프리시즌부터 불거졌다. 2026 북중미월드컵 이후 뒤늦게 팀 훈련에 합류한 유리 틸레만스가 당시 인터뷰에서 '러닝 훈련이 많지 않았다'는 취지의 발언을 했고, 시즌 초 맨유의 활동량이 떨어지자 해당 발언이 다시 소환됐다.

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실제 수치도 논란을 키웠다. 풀럼전에서 맨유 선수들의 총 주행거리는 상대보다 6.6㎞ 적었다. 앞선 리그 4경기에서도 총 주행거리 14위, 스프린트 횟수 18위, 고강도 러닝 19위 등 활동량 관련 지표 대부분이 리그 하위권이었다.

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하지만 캐릭 감독은 크게 개의치 않는 눈치다. 그는 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "경기 마무리를 보면 그렇게 보이지 않았다. 오히려 상대를 계속 압박하며 잘 마무리 했다. 그런 (체력적인) 문제는 아니라고 생각한다"고 말했다.

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맨유 팬들은 풀럼전에서 캐릭 감독이 코비 마이누를 교체하자 야유를 보내며 비난했다. 캐릭 감독은 "경기를 따라 잡아야 하는 상황에서 누구나 감정적으로 동요할 수 있다. 팬들은 당연히 우리가 올바른 결정을 내리길 바랐을 것"이라며 "(야유에 대해) 부정적으로 생각하거나 불쾌하게 여기지 않는다. 마지막에 작은 기쁨이라도 전해드릴 수 있어서 기쁘다"고 말했다.

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캐릭 감독은 "시즌은 길다. 이건 단거리 경주가 아니다"라며 "내가 상황을 축소하려는 건 아니다. 모든 게 완벽했다고 말하는 것도 아니다. 실망스러운 마음도 이해한다. 더 잘하고 싶다"며 응원을 당부했다.

영국 BBC는 '마테우스 쿠냐는 경기 후 매치 오브 더 데이와의 인터뷰를 통해 구단 안팎의 소음에 대해 언급했다'며 '캐릭 감독은 신경쓰지 않는다고 밝혔으나, 맨유는 소음을 어느 정도 차단할 필요가 있다'고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com