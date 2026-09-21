'드디어 완전체' 이민성호 한 경기 만에 8강 확정, 금메달 꽃길 위한 최적의 조건 '조 1위 통과'...22일 사우디와 조별리그 격돌

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[스포츠조선 이현석 기자]한 경기 만에 8강에 오르는 행운에 만족해선 안 된다. '금메달 꽃길'을 위해선 조 1위를 자력으로 사수해야 한다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀이 22일 오후 7시 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 사우디아라비아와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 최종전을 치른다. 대회 개막 전 이라크의 기권으로 참가국이 줄며 한국은 D조에서 카타르, 사우디와 묶였다. 2경기로 조별리그를 마치는 유리한 일정을 누리게 됐다.

이민성호는 사우디전을 앞두고 비로소 완전체를 이뤘다. '주포' 이영준(그라스호퍼)이 21일 나고야에 도착해 선수단에 합류했다. 그는 이번 대표팀의 핵심 공격수다. 이민성 감독은 이미 군 복무를 마친 이영준을 대표팀에 합류시키기 위해 노력을 쏟았다. 그러나 소속팀 그라스호퍼의 사정으로 어려움이 있었다. 결국 A매치 기간을 통해 합류가 결정됐다. 직전 소속팀 경기에서 도움을 기록할 정도로 컨디션은 좋다. 당장 시차 문제가 있는 만큼 사우디전 출전은 불투명하다.

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시간은 충분하다. 한국은 한 경기 만에 8강 진출을 확정했다. 15일 D조 1차전서 엄지성의 해트트릭과 김명준(헹크)의 쐐기골에 힘입어 카타르에 4대1 쾌승을 따냈다. 뒤이어 사우디가 18일 카타르를 2대0으로 제압, 카타르의 탈락이 확정됐다. 한국과 사우디는 토너먼트 티켓을 거머쥐었다. 안심해선 안 된다. 2차전 사우디를 상대로도 승리가 최우선 과제다. 가장 중요한 이유는 역시 '조 1위' 사수다.

아시안게임 4연패를 노리는 한국으로서는 조 1위 여부에 많은 것이 달렸다. 금메달까지의 '꽃길'이 핵심이다. 한국은 D조 1위로 조별리그를 마치면, 8강에서 C조 2위와 맞닥뜨린다. 베트남이 유력하다. C조 1위인 우즈베키스탄은 이번 대회 일본과 더불어 피해야 할 팀이다. 이변을 만들 수 있는 상대는 최대한 마주하지 않는 것이 토너먼트의 과제다. 4강에서도 B조 1위를 마주한다. 중국과 이란 중 한 팀이 될 수 있다. '숙적' 일본과의 대결은 결승까지 미룰 수 있다. 반면 D조 2위로 토너먼트에 오른다면 8강 우즈베키스탄, 4강 일본을 만날 수 있는 최악의 일정이 예고돼 있다.

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기세는 취하고, 실수는 지워야 한다. 저력은 충분히 과시했다. 와일드카드(24세 이상 선수) 삼총사 양현준(셀틱) 이기혁(강원) 엄지성(스완지시티)이 선봉에 섰다. 엄지성은 해트트릭으로 이민성호 해결사로 자리매김했다. 양현준과 이기혁은 각각 측면과 중앙에서 기량을 한껏 발휘하며 승리에 일조했다. 유럽파인 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트퍼드) 등도 A대표 출신다운 영향력을 선보였다. 다만 아쉬움도 있었다. 실수가 문제였다. 카타르전 1실점은 안일한 수비의 결과물이었다. 신민하(강원)의 클리어링 실수가 나오며 뼈아픈 실점을 헌납했다.

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경고 또한 주의가 필요하다. 카타르전에서 김지수와 엄지성이 옐로카드를 받았다. 두 선수가 사우디전에서 카드를 추가로 받으면 8강전에 출전할 수 없다. 핵심 전력인 두 선수가 빠진 채로 8강에 돌입하는 것은 부담이다. 승리를 위한 경기력, 그리고 적절한 관리가 균형을 이뤄야 한다. 사우디를 상대로 잃는 것 없이, 얻어만 가는 것이 '금빛 여정'을 위한 키포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com