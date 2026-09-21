한때 김민재보다 위였는데…유리몸 전락 도미야스, 또 부상? "심각하진 않을 것 같지만…"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 도미야스 다케히로(크리스탈팰리스)가 또 쓰러졌다.

도미야스는 21일(한국시각) 엘런드로드에서 펼쳐진 리즈 유나이티드와의 2026~2027 프리미어리그 5라운드에 선발 출전했으나, 전반전을 마친 뒤 교체됐다. 팰리스는 리즈와 0대0으로 비겼다.

스포츠닛폰 등 일본 매체들에 따르면, 팰리스의 피에르 사즈 감독은 도미야스의 교체 이유로 부상을 꼽았다. 그는 "도미야스가 종아리를 다쳤다"며 "(부상 정도가) 그렇게 심각하다고 생각하진 않지만, 무리해서 플레이할 상황은 아니었다"고 설명했다.

Advertisement

교체를 요구한 건 도미야스였다. 사즈 감독은 "선수가 '100% 상태가 아니기 때문에 더 이상 뛸 수 없다'고 말한 것은 좋은 신호라 본다. 성실함의 방증이기 때문이다. 나는 그런 자세를 좋아한다"고 말했다.

도미야스는 김민재(바이에른 뮌헨) 등장 이전까지 아시아 최고의 수비수로 꼽혔다. 아비스파 후쿠오카와 신트트라위던(벨기에)을 거쳐 2019년 볼로냐(이탈리아)에 입단한 도미야스는 주전 자리를 꿰찬 뒤 좋은 활약상으로 깊은 인상을 남겼다. 이탈리아 세리에A에서의 활약을 바탕으로 2021년 아스널에 입단하면서 프리미어리그에 진출했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

그러나 아스널 이적 후부터 줄곧 내리막길이었다. 데뷔 시즌이었던 2021~2022시즌 전반기 좋은 활약을 펼쳤으나, 후반기 부상으로 출전 시간을 확보하지 못했다. 2022~2023시즌에도 시즌 막판 시점에서 무릎을 다쳐 시즌 아웃 판정을 받았다. 아스널 안팎에선 도미야스의 부상이 잦아지자 의심의 눈초리가 점점 커지기 시작했다. 결국 2024~2025시즌에는 부상 복귀전에서 6분을 뛰고 또 다쳤고, 시즌을 마친 뒤 아스널과 상호 합의 하에 계약을 해지하기에 이르렀다.

Advertisement

이후 무적 신분이 된 도미야스는 재활과 새 둥지 찾기를 병행하면서 유럽 잔류를 모색했다. 지난해 12월 아약스(네덜란드)와 6개월 단기 계약을 맺은 뒤 9경기를 뛰고 다시 FA신분이 된 그는 올 시즌을 앞두고 팰리스와 자유계약을 맺었다. 시즌 초반 프리미어리그와 리그컵 일정을 소화하면서 안정을 찾는 듯 했지만, 또 다시 부상을 하면서 앞날에 먹구름이 드리워졌다.

로이터연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com