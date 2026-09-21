'또 선발 89분 출전, 전사로 돌변한' 이강인, 첫 '마드리드 더비'에서 역사에 박제될 충격적인 장면 남겼다..마르카 '공격 전 지역 프리롤, 발베르데 태클은 보기 흉했다'

이강인과 발베르데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

(260921) -- MADRID, Sept. 21, 2026 (Xinhua) -- Atletico de Madrid's Lee Kang-In (L) vies with Real Madrid's Kylian Mbappe during a La Liga football match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain, on Sept. 20, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

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[스포츠조선 노주환 기자]'공격 전 지역을 자유롭게 누빈 이강인, 발베르데 태클은 보기 흉한 장면이었다.'

스페인 매체 마르카는 처음 출전한 '마드리드 더비'에서 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 기록상 공격포인트는 없었지만 결승골의 시작점이었다. 공격 전지역을 자유롭게 움직이며 공격을 풀어주었고, 또 적극적으로 수비에도 가담했다. 그 과정에서 전반 종료 직전 레알 마드리드 미드필더 발베르데의 발목을 밟기도 했다. 고의성을 떠나서 매우 위험한 장면이었다. 주심은 그 장면에서 이강인에 어떤한 카드도 주지 않았다. 레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴 감독은 경기에서 패한 후 이강인의 논란의 태클 사진을 기자회견장까지 들고와 보여주면 심판 판정에 분통을 터트렸다.

Real Madrid's Kylian Mbappe vies for the ball with Atletico Madrid's Lee Kang-in, center, and Julian Alvarez during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

아틀레티코가 20일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 라리가 7라운드 홈경기서 2대1 승리했다. 라이벌을 잡은 아틀레티코는 리그 3연승으로 승점 16점(5승1무1래)으로 리그 2위로 도약했다. 레알 마드리드(5승2패)는 승점 15점으로 4위로 추락했다. 7전 전승을 내달린 FC바르셀로나(승점 21)가 리그 단독 선두다.

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아틀레티코는 이날 여전히 에이스 훌리안 알바레즈가 선발 라인업에서 빠졌다. 그는 여름 이적시장에서 구단 경영진과 아틀레티코 팬들에게 큰 실망감을 주었다. 알바레즈는 바르셀로나로 이적을 원했고, 구단은 허용하지 않았다. 디에고 시메오네 감독은 레알을 맞아 조너선 데이비드를 최전방에 배치했다. '이적생' 이강인은 공격 전지역을 자유롭게 누볐다. 이강인은 전반, 가장 좋은 기회를 만들었다. 마르카는 '이강인이 전반 종료 직전 발베르데의 왼발목을 축구화로 밟는 무모한 행동으로 팀을 10명으로 만들 뻔했다. 보기 흉한 장면이었다'고 평가했다.

epa13252369 Real Madrid's head coach Jose Mourinho (L) argues with referee Miguel Angel Ortiz Arias during the Spanish LaLiga soccer match Atletico Madrid against Real Madrid, in Madrid, Spain, 20 September 2026. EPA/Ballesteros

이날 주심을 맡은 마드리드 출신 오르티스 아리아스는 이강인의 이 장면을 직접 보지 못했다. 또 주드 벨링엄(레알)이 크리스티안 로메로(아틀레티코)에게 시도한 태클도 정확히 보지 못했는데, 처음에는 벨링엄에게 경고가 주어졌고, VAR(비디온판독) 이후 로메로에 대한 퇴장성 반칙으로 드러났다. 주심은 온필드리뷰 이후 옐로 카드를 뽑아들었다. 이 장면으로 양팀이 충돌했다. 그라운드와 벤치에서 신경전, 항의가 이어졌다.

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경기 내용 면에서 홈팀이 원정팀을 압도했다. 아틀레티코는 오른쪽에서의 비니시우스를 아무 것도 못하게 가뒀다. 마드리드는 뒤로 물러설 수밖에 없었다. 전반은 0-0으로 끝났다.

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Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone reacts REUTERS/Juan Barbosa

경기는 후반 시작과 함께 폭발했다. 시메오네 감독은 코케를 푸빌 대신 조커로 투입했다. 후반 5분, 결정적인 장면이 나왔다. 줄리아노 시메오네(아틀레티코)가 레알 센터백 하위선의 뒷공간을 파고 들었다. 마침 후방에서 롱패스가 연결됐고, 둘의 경합 과정에서 하위선이 줄리아노의 팔을 잡아당기며 넘어졌다. 아리아스 주심이 VAR 후 아틀레티코엔 페널티킥, 하위선에게 퇴장 판정을 내려졌다. 키커로 나선 그리말도가 땅볼로 강하게 차 넣었다. 레알 사령탑 무리뉴 감독은 팀을 재정비하고 경합하기 위해 비니시우스와 아르다 귈러를 교체했다. 대신 디오망데와 뤼디거를 투입했다.

Real Madrid's Dean Huijsen, right, fouls Atletico Madrid's Giuliano Simeone to give away a penalty shot and see a red card during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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아틀레티코는 상대의 어수선한 대형에서 한방을 더 먹였다. 이강인이 패스를 찔러주었고, 그걸 줄리아노가 측면으로 치고 들어가 땅볼 크로스를 올렸다. 데이비드가 가운데에서 넘어지면서 논스톤 발리로 마무리해 두골차로 도망갔다.

이후 아틀레티코는 파상공세를 퍼부었다. 레알 수문장 쿠르투아가 놀라운 선방으로 추가 실점을 막았다. 이강인은 팀이 2-0으로 앞선 후반 44분 히울만과 교체돼 나왔다.

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Atletico Madrid's Canadian forward #15 Jonathan David (L) celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

레알은 경기 막판 베르나르두 실바를 조커로 투입한 후 경기력이 좋아졌다. 후반 44분, 실바의 프리킥을 뤼디거가 머리로 박아 넣어 한골을 따라붙었다. 하지만 홈팀의 2대1 승리를 막기에는 시간이 부족했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com