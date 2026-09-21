'월드컵 낙마 아픔 잊었다' K-홀란 오세훈 의욕 철철, "모레노 감독님이 언급한 4-4-2 전술 되게 좋아한다"[현장인터뷰]

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[천안=스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 낙마 아픔을 딛고 반등에 나선 'K-홀란' 오세훈(시미즈 S-펄스)이 모레노호에 성공적으로 안착하겠다고 강한 의욕을 드러냈다.

오세훈은 대한민국 축구 A대표팀 9~10월 A매치 대비 훈련 소집 첫 날인 21일 오후 3시45분 천안 코리아풋볼파크에서 진행한 스탠딩 인터뷰에서 "오랜만의 소집이라 너무 떨린다. 일단 이곳에 오게 되어서 너무나도 영광이고 너무나도 새로운 곳이라서 설렌다. 앞으로 더 잘 할 수 있도록 준비 잘 하겠다"라고 각오를 밝혔다.

그는 "모레노 감독님에 대한 기대가 있지만, 내가 잘해야 하는 게 첫번째라고 생각한다. 개인적으로, 팀적으로 잘할 수 있는 부분을 많이 보여주고 싶다"라고 말했다.

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오세훈은 오후 4시15분부터 시작된 첫 훈련을 앞두고 모레노 감독과 개별 면담을 진행했다. 이에 대해 "소집한 뒤 감독님과 인사를 나눴다. 스몰토크도 했다. 개별적인 스케쥴, 표 이런 것들을 받았다"라고 말했다. 주문한 점이 있는지에 대한 질문에 "특별한 주문 사항은 없었고, 제 아기가 태어난 걸 들으셔서 진심으로 축하한다는 말씀을 해주셨다"라고 했다.

모레노 감독은 취임 기자회견에서 4-4-2 포메이션을 주 전술로 활용할 것이라고 예고했다. 오세훈은 "좋은 선수면 어떤 포메이션이든 소화해내야 한다고 생각한다. 개인적으론 4-4-2를 되게 좋아한다. 투톱에서 제가 할 수 있는 공격적, 수비적인 부분이 있다. 전방 압박으로 위에서 볼을 빼앗아 찬스를 만드는 전술을 좋아한다. 그런 것을 잘 소화해내고 싶다"라고 했다.

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모레노 축구에 대해선 "감독님 인터뷰, 미디어를 보면 전방 압박이나 재미있는 축구를 한다고 알고 있다. 그래서 기대가 많이 된다"라고 했다.

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오세훈은 2026년 북중미월드컵 3차예선에서 9경기를 뛰어 2골을 터뜨리며 한국의 월드컵 본선 진출에 기여했다. 하지만 조규성(미트윌란) 오현규(베식타시) 등에 밀려 최종명단 26명에 뽑히지 못하며 아쉬움을 삼켰다.

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2026~2027시즌 J1리그 개막을 앞두고 마치다 젤비아에서 시미즈로 이적하며 변화를 택한 오세훈은 올 시즌 7경기에 출전해 2골을 기록 중이다. 지난 19일 제프 유나이티드와의 경기에서 후반 26분 강력한 헤더로 역전 결승골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 최근 3경기에서 2골을 터뜨리는 득점력을 바탕으로 모레노호 1기에 승선했다.

2020년 도쿄올림픽 때부터 경쟁한 조규성(미트윌란)과 재회에 대해선 "규성이형을 안 만난지 꽤 돼서 보면 어색할 것 같다. 항상 반말을 써왔는데, 존댓말을 써야 할 것 같은 느낌"이라며 "내가 규성이형보다 나은 것도 있고 부족한 것도 있다. 그런 부분들은 서로 경쟁을 통해 서로 성쟁해야 하는 부분이라고 생각한다"라고 말했다.

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대표팀은 24일 수원월드컵경기장에서 열리는 에콰도르와의 A매치 친선경기를 시작으로 28일 우루과이(서울), 10월 2일 베네수엘라(울산), 6일 우즈베키스탄(용인)을 잇달아 상대할 예정이다.

천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com