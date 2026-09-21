'충격, 또 첼시 공격수 빠지는 거야' 콜 파머, 잉글랜드 대표팀 중도 하차 예정, 피로 및 경기수 관리 차원..'맨유 듀오 래시포드-마이누도 A매치 출전 불투명'

Soccer Football - Premier League - Brentford v Chelsea - GTech Community Stadium, London, Britain - September 18, 2026 Chelsea's Cole Palmer reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 첼시 공격수 콜 파머가 잉글랜드 축구대표팀 명단에서 빠질 것 같다. 파머의 최근 피로감을 고려해 소집 명단에서 제외한다는 것이다.

매체 '디 애슬레틱'의 데이비드 온스타인 기자에 따르면 파머는 피로 및 경기 수 관리 차원에서 대표팀에서 하차할 예정이다. 만 24세의 파머는 첼시 소속으로 이번 2026~2027시즌 모든 대회에서 7경기에 출전해 4골-2도움을 기록 중이다.

잉글랜드 대표팀 사령탑 토마스 투헬 감독은 파머의 대표팀 복귀가 북중미월드컵 최종 엔트리에서 제외된 후 자신의 가치를 증명할 기회가 될 것이라고 밝혔었다. 그런데 파머는 독일 출신 투헬 감독 아래에서 다시 활약할 기회를 놓치게 될 것 같다.

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epaselect epa13234637 Chelsea?s Cole Palmer gestures during the English Premier League match between Chelsea and Hull City in London, Britain, 12 September 2026. EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

파머는 이번 시즌 첫 A매치 휴식기 동안 향후 2주간 열리는 유럽네이션스리그 경기를 위해 투헬 감독의 부름을 받고 잉글랜드 대표팀에 복귀했다. 투헬 감독은 확장된 네이션스리그 기간 동안 스페인, 체코, 크로아티아를 상대할 27명의 명단을 차출했다. 북중미월드컵 당시와 비교해 8명

England's German head coach Thomas Tuchel attends a press conference at Wembley Stadium, north west London, on September 18, 2026, ahead of their Nations League fixture against Spain. (Photo by Brook Mitchell / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

의 선수를 교체했다. 파머는 북중미월드컵 최종 엔트리에 포함되지 않아 큰 충격을 받았다.

투헬 감독은 파머와 마찬가지로 대표팀에 다시 발탁한 풀백 트렌트 알렉산더 아놀드(레알 마드리드)에 대해 "(파머와 아놀드는) 시즌 초반을 잘 보냈다"면서 "그들이 뭔가를 잘못한 적은 없다. 우리는 그저 다른 선수들을 선택했을 뿐"이라며 "이제 새로운 대회가 시작된다. 일부 선수와 포지션에는 부상자가 더 많고, 일부는 부상이 적다. 파머는 늘 보여주던 경기력을 유지하고 있으며, 특유의 수치들을 되찾았다. 도움을 다시 기록하고 있고, 결정적인 골들도 다시 넣고 있어 발탁했다"고 평가했다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United's Marcus Rashford reacts REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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그런데 파머가 이번 잉글랜드 대표팀에서 중도 하차할 것으로 알려졌다. 투헬 감독은 이번에도 파머 없이 A매치를 대비해야 할 것 같다. 또 맨체스터 유나이티드의 콤비인 마커스 래시포드와 코비 마이누의 출전 여부도 불투명한 것으로 알려졌다. 네이션스리그에서 좋은 출발을 하고 싶은 투헬 감독의 고민이 더욱 깊어질 것 같다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com