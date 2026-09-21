'윤수정 동점골' 韓, 이번에도 북한의 벽 넘지 못했다…1-1 무승부 'F조 2위로 8강 진출'[아시안게임]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국이 이번에도 북한의 벽을 넘지 못했다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 21일 오후 4시 일본의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 북한과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 F조 최종전에서 1대1로 비겼다. 이로써 한국(2승1무)은 F조 2위로 토너먼트에 진출했다. 25일 오후 7시 30분 오사카 나가이 스타디움에서 G조(중국·필리핀·우즈베키스탄·홍콩) 2위와 8강에서 만난다.

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한국은 4-2-3-1 전술을 활용했다. 최유리(수원FC위민)가 최전방에서 공격을 이끌었다. 현슬기(경주한수원WFC) 지소연(수원FC 위민) 강채림(강진 스완스WFC)이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 김민지(서울 시청) 정민영(오타와 래피드)이 발을 맞췄다. 수비는 장슬기 노진영(이상 경주 한수원WFC) 이민화(화천 KSPO) 김혜리(수원FC 위민)가 담당했다. 골문은 김민정(인천 현대제철)이 지켰다. '캡틴' 고유진(인천현대제철)은 이번 경기에서 완전 제외됐다. 대한축구협회 관계자는 "지난 경기 끝나고 약간 불편한 곳이 있어서 '선수 보호 차원'에서 제외했다"고 설명했다.

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물러설 곳 없는 한 판 대결이다. 1위 결정전이다. 한국과 북한 모두 2승씩을 챙겨 조기 8강 진출을 확정했다. 다만, 한국은 골득실에서 밀려 조 2위(+11)에 위치했다. 선두 북한(+18)을 무조건 잡아야 조 1위로 토너먼트에 오른다.

객관적 전력에선 한국이 열세다. 한국은 앞서 21차례 격돌해 1승4무16패를 기록하는 데 그쳤다. 한국의 유일한 1승은 지난 2005년 전주에서 열린 여자 동아시아연맹컵 본선에서 거둔 1대0 승리다. 한국은 3년 전 열린 항저우아시안게임에서도 8강에서 1대4로 패해 고개를 숙였다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 한국(19위)은 북한(11위)에 밀린다.

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전반 초반 양 팀 모두 조심스러운 경기 운영을 벌였다. 중원에서 점유율 싸움을 하며 탐색전을 벌였다. 북한이 황유영의 슈팅으로 포문을 열자 한국이 강채림을 앞세워 맞불을 놨다. 한국은 전반 16분 상대 중앙을 파고들어 강채림이 슈팅을 시도했으나, 북한 골키퍼 정면으로 흐르며 아쉬움을 남겼다.

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전반 20분을 기점으로 양 팀이 공격 템포를 높였다. 한국은 전반 26분 아찔한 상황과 마주했다. 골키퍼 김민정이 볼 처리를 한다는 것이 다리 사이로 빠지며 골문 쪽으로 살짝 흘렀다. 김민정이 재빠르게 움직여 위기를 모면했다. 북한이 '0'의 균형을 깼다. 전반 35분 프리킥 상황에서 채은영이 득점을 기록했다. 장슬기가 공을 제대로 걷어내지 못한 틈을 노렸다. 북한이 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다.

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후반 시작과 동시에 한국이 반격에 나섰다. 후반 1분 동점골을 꽂아 넣었다. 최유리가 중앙에서 살짝 빼준 공을 윤수정이 오른발로 미끄러지듯 완성하며 1-1 균형을 맞췄다. 당황한 북한은 교체 카드를 꺼냈다. 김경영과 명유정을 빼고 정금과 최금옥을 투입했다.

양 팀 벤치 싸움이 치열해졌다. 한국이 최유리 대신 손화연을 넣자 북한이 안복영을 빼고 김송경을 투입했다.

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팽팽한 흐름이 이어졌다. 양 팀 모두 플레이가 거칠어졌다. 결승골을 넣기 위한 치열한 경기가 계속됐다. 한국이 후반 43분 승부수를 띄웠다. 김혜리와 김민지를 빼고 한다인과 정다빈을 넣었다. 그러나 기대했던 결승골은 없었다. 경기는 1대1로 막을 내렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com