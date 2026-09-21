'감히 우리 이강인 건드려?' 시메오네, 무리뉴 공개 저격 썰전 폭발..."당신이 무리뉴라도 해도 선 넘으면 안돼"

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[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 조세 무리뉴 레알 마드리드 감독을 향해 저격 발언을 남겼다.

아틀레티코 마드리드는 20일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

논란의 장면은 전반 막판 나왔다. 아틀레티코가 공격에 실패한 이후 레알이 공격으로 전환하는 상황. 페데리코 발베르데가 공을 몰고 전진하자 이강인이 수비하기 위해 붙었다. 이강인은 역습으로 전환되는 걸 막고자 발베르데에게 태클을 시도했다. 이때 이강인의 태클은 발베르데의 발목을 향하고 말았다.

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발베르데는 주심에게 거칠게 항의했다. 주심이 바로 뒤에서 바라보고 있었지만 주심은 이강인의 반칙만 선언했을 뿐, 카드를 꺼내지 않았다.

경기 후 무리뉴 감독은 기자회견에서 이강인이 발베르데의 발목을 밟고 있는 사진을 꺼내보였다. 취재진에게 인쇄된 사진을 보여주며 "경기 내용이 바로 여기에 있다. 기자회견은 생략해도 된다"라며 "두 차례의 명백한 레드카드다. 11대10으로 싸우며 우리는 어려움을 겪었다. 11대9로 50분을 치렀다면 어땠을지 상상만 할 뿐"이라며 노골적으로 판정에 대해서 불만을 토로했다.

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이어 주심, VAR 심판진, 그리고 해당 심판들을 배정한 심판위원회에 불평했다. 그는 "그 심판은 더비를 진행한 경험이 없었다. 만 41세다. 중요하지 않은 경기만 맡아온 자질 부족한 심판이다. 이런 배정을 한 심판위원회에 축하를 보낸다. 하지만 (VAR을 본) 트루히요는 레알과 악연이 있다. 컵 대회 지로나전, 오사수나전에서 말이다. 그는 악연이 깊은 VAR 심판이다"라고 했다.

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그러자 시메오네 감독도 무리뉴 감독을 향해 쓴소리를 던졌다. "이 모든 것은 경기의 일부분일 뿐이다. 때로는 상황이 자신에게 유리하게 흘러가기도 하고, 그렇지 않을 때도 있다. 그렇다고 심판에 대한 존중을 잃어서는 안 된다. 당신이 아무리 유명한 무리뉴일지라도 모든 것이 정당화될 수는 없다"고 무리뉴 감독을 저격했다.

이어 "우리는 모두의 의견을 존중한다. 우리는 감독으로서 특권적인 위치에 있기에, 우리가 하는 말에 주의를 기울여야 한다. 다른 사람들, 심판, 그리고 동료들을 존중해야 한다. 누군가 존중의 선을 넘어서는 순간, 그의 위상이 어떠하든 우리 모두가 패배자가 되는 것이다. 무리뉴든, 시메오네든, 한지 플릭이든, 마누엘 펠레그리니든, 그 선을 넘어서는 안 된다"며 서로가 서로를 존중해야 한다고 주장했다.

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경기 후 기자회견에서도 이강인 퇴장 관련 판정 질문이 계속됐다. 시메오네 감독은 넘어가지 않았다. 그는 "자극적인 헤드라인을 뽑아내려는 것 같은데, 솔직히 제겐 그런 게 필요가 없다. 우리는 훌륭한 팀플레이를 펼쳤고, 팀은 뛰어난 선수들을 상대로 아주 잘 수비해 내며 그들을 봉쇄했다. 그런 모습이 보이는 건가 아니면 당신들이 원하는 식의 논란거리에 우리가 놀아나길 바라는 건가?"라며 반문했다.

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더불어 "심판위원장께서 이미 크리스티안 로메로와 상황 같은 종류의 반칙은 퇴장이 아니라고 우리에게 분명히 말씀해주셨다. 이제 와서 그 부분에 집착하고 싶다면 뭐 좋다, 그렇게들 하시죠. 하지만 경기는 우리가 이겼다"며 인터뷰를 마무리했다.