'태클한 이강인 탓은 1도 없었다' 레알 마드리드 전설 발다노의 충격적인 분석 "순진한 발베르데가 너무 일찍 일어났어..무리뉴가 이미 그의 순진함을 지적했다"

이강인과 발베르데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho looks on during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 시즌 첫 '마드리드 더비'에서 우루과이 국가대표 미드필더 발베르데(레알 마드리드)에게 가한 태클 장면이 수많은 뒷얘기를 낳고 있다.

아르헨티나 출신으로 레알 마드리드의 전설인 호르헤 발다노 전 단장은 이 논란의 장면에서 발베르데의 순진했던 반응을 비판했다. 이강인이 경기 도중 발베르데의 왼발목을 밟았고, 발베르데는 바로 일어나 플레이를 이어갔다. 경기 주심은 이 문제의 태클 장면을 제대로 보지 못했다. 이강인에게 아무런 조치가 취해지지 않았다. 발베르데는 90분 풀타임을 소화했다. 아틀레티코에 1대2로 패한 후 조제 무리뉴 감독은 기자회견에서 태클 장면 사진까지 보여주며 이강인에게 레드카드를 주지 않은 심판 판정에 분통을 터트렸다.

레알 마드리드에서 선수로 이어 감독 그리고 단장까지 지냈고 현재는 평론가로 활동 중인 발다노는 스페인 한 축구 방송에 출연해 "발베르데가 너무 순진하게 반응했다"고 평가했다고 스페인 마르카가 보도했다. 이 장면에서 VAR(비디오판독) 요원은 이강인이 발베르데의 발목을 스터드로 밟은 행동에 대해 레드카드 가능성을 검토하도록 주심 오르티스 아리아스에게 알려주지 않았다.

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Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Real Madrid coach Jose Mourinho looks dejected after Real Madrid's Dean Huijsen is shown a red card by referee Miguel Angel Ortiz Arias REUTERS/Ana Beltran

발다노는 모비스타 플러스 데포르테스 방송에서 "무리뉴가 과거 어떤 경기에서 발베르데에게 더 큰 징계를 받아야 한다고 생각한 반칙에 대해 너무 일찍 일어났다며 순진하다고 비난했던 것을 기억하라. 그리고 여기서도 발베르데가 너무 일찍 일어났다는 느낌을 받았으며, 그것이 (판정에)영향을 미쳤을 수 있다"고 설명했다.

발다노는 무리뉴 감독이 지난 베티스전에서 0대1로 패한 후 말했던 비판을 언급한 것이다. 당시 무리뉴 감독은 "발베르데를 가격한 선수는 명백한 옐로카드였다. 그 후 1분 뒤, 비니시우스에게 심각한 반칙을 한 선수에게 또 다른 옐로카드가 나왔어야 했다. 하지만 베티스 선수들이 마드리드 선수들보다 더 영악했다. 마드리드 선수들은 순수하고 순진하다. 마드리드 선수들은 (가격을 당해도) 바로 일어나고, 베티스 선수들은 더 영악하게 밀어붙이고 압박했다"고 말했다.

epa13252369 Real Madrid's head coach Jose Mourinho (L) argues with referee Miguel Angel Ortiz Arias during the Spanish LaLiga soccer match Atletico Madrid against Real Madrid, in Madrid, Spain, 20 September 2026. EPA/Ballesteros

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레알 마드리드는 이날 패배 후 구단 공식 채널을 통해 발베르데가 이강인의 거친 태클을 받은 후 왼발목을 크게 다쳤다고 발표했다. 심각한 외상이며 추후 검진이 필요하다고 알렸다. 스페인 매체 엘 문도에 따르면 발베르데는 이번 부상으로 몇 주 정도 결장할 것이며 부상 부위가 마치 공처럼 크게 부풀어 올랐다고 전했다. 통증도 심각한 것으로 보도됐다.

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방송에 출연해 논평하고 있는 호르헤 발다노 전 단장 캡처=모비스타 플러스 데포르테스 SNS

스페인의 심판 분석 요원인 파블로 푸에르테스는 마르카 라디오 방송에서 "이강인의 태클은 퇴장으로 처벌될 수 있었다"고 평가했다. 무리뉴 감독은 기자회견에서 폭발했다. 그는 "(이강인의 태클 사진을 보여주면서)두 건의 명백한 레드카드였다"고 말했다. 이강인 말고 또 다른 하나는 크리스티안 로메로(아틀레티코)가 주드 벨링엄(레알 마드리드)과 충돌한 장면이다.

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레알 마드리드는 20일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 벌어진 아틀레티코와의 2026~2027시즌 라리가 첫 더비에서 1대2로 졌다. 이강인의 위험한 태클과 수많은 판정 논란의 뒷얘기가 풍성한 역대급 마드리드 더비로 남았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com