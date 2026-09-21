'태클한 이강인 탓은 1도 없었다' 레알 마드리드 전설 발다노의 충격적인 분석 "순진한 발베르데가 너무 일찍 일어났어..무리뉴가 이미 그의 순진함을 지적했다"

[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 시즌 첫 '마드리드 더비'에서 우루과이 국가대표 미드필더 발베르데(레알 마드리드)에게 가한 태클 장면이 수많은 뒷얘기를 낳고 있다.
아르헨티나 출신으로 레알 마드리드의 전설인 호르헤 발다노 전 단장은 이 논란의 장면에서 발베르데의 순진했던 반응을 비판했다. 이강인이 경기 도중 발베르데의 왼발목을 밟았고, 발베르데는 바로 일어나 플레이를 이어갔다. 경기 주심은 이 문제의 태클 장면을 제대로 보지 못했다. 이강인에게 아무런 조치가 취해지지 않았다. 발베르데는 90분 풀타임을 소화했다. 아틀레티코에 1대2로 패한 후 조제 무리뉴 감독은 기자회견에서 태클 장면 사진까지 보여주며 이강인에게 레드카드를 주지 않은 심판 판정에 분통을 터트렸다.
레알 마드리드에서 선수로 이어 감독 그리고 단장까지 지냈고 현재는 평론가로 활동 중인 발다노는 스페인 한 축구 방송에 출연해 "발베르데가 너무 순진하게 반응했다"고 평가했다고 스페인 마르카가 보도했다. 이 장면에서 VAR(비디오판독) 요원은 이강인이 발베르데의 발목을 스터드로 밟은 행동에 대해 레드카드 가능성을 검토하도록 주심 오르티스 아리아스에게 알려주지 않았다.
발다노는 모비스타 플러스 데포르테스 방송에서 "무리뉴가 과거 어떤 경기에서 발베르데에게 더 큰 징계를 받아야 한다고 생각한 반칙에 대해 너무 일찍 일어났다며 순진하다고 비난했던 것을 기억하라. 그리고 여기서도 발베르데가 너무 일찍 일어났다는 느낌을 받았으며, 그것이 (판정에)영향을 미쳤을 수 있다"고 설명했다.
발다노는 무리뉴 감독이 지난 베티스전에서 0대1로 패한 후 말했던 비판을 언급한 것이다. 당시 무리뉴 감독은 "발베르데를 가격한 선수는 명백한 옐로카드였다. 그 후 1분 뒤, 비니시우스에게 심각한 반칙을 한 선수에게 또 다른 옐로카드가 나왔어야 했다. 하지만 베티스 선수들이 마드리드 선수들보다 더 영악했다. 마드리드 선수들은 순수하고 순진하다. 마드리드 선수들은 (가격을 당해도) 바로 일어나고, 베티스 선수들은 더 영악하게 밀어붙이고 압박했다"고 말했다.
레알 마드리드는 이날 패배 후 구단 공식 채널을 통해 발베르데가 이강인의 거친 태클을 받은 후 왼발목을 크게 다쳤다고 발표했다. 심각한 외상이며 추후 검진이 필요하다고 알렸다. 스페인 매체 엘 문도에 따르면 발베르데는 이번 부상으로 몇 주 정도 결장할 것이며 부상 부위가 마치 공처럼 크게 부풀어 올랐다고 전했다. 통증도 심각한 것으로 보도됐다.
스페인의 심판 분석 요원인 파블로 푸에르테스는 마르카 라디오 방송에서 "이강인의 태클은 퇴장으로 처벌될 수 있었다"고 평가했다. 무리뉴 감독은 기자회견에서 폭발했다. 그는 "(이강인의 태클 사진을 보여주면서)두 건의 명백한 레드카드였다"고 말했다. 이강인 말고 또 다른 하나는 크리스티안 로메로(아틀레티코)가 주드 벨링엄(레알 마드리드)과 충돌한 장면이다.
레알 마드리드는 20일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 벌어진 아틀레티코와의 2026~2027시즌 라리가 첫 더비에서 1대2로 졌다. 이강인의 위험한 태클과 수많은 판정 논란의 뒷얘기가 풍성한 역대급 마드리드 더비로 남았다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com