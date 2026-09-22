'레알, 패배를 이강인 태클로 가리지 마라' 충격적인 문제는 바로 이것! 공존 못하는 음바페↔비니시우스의 겹치는 동선..'둘다 왼쪽 측면에서 놀았다'

마르카가 공개한 음바페와 비니시우스의 히트맵이다. 둘이 겹치는 영역이 주로 왼쪽 측면이다. 캡처=마르카 SNS

(260921) -- MADRID, Sept. 21, 2026 (Xinhua) -- Atletico de Madrid's Lee Kang-In (L) vies with Real Madrid's Kylian Mbappe during a La Liga football match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain, on Sept. 20, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

Atletico Madrid's Cristian Romero, right, fights for the ball with Real Madrid's Vinicius Junior during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드는 이강인의 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 첫 '마드리드 더비'에서 속절없이 1대2로 무너졌다. 이강인의 발베데르(레알)를 향한 위험한 태클, 딘 하위선(레알)의 퇴장 판정 그리고 크리스티안 로메로(아틀레티코)와 주드 벨링엄(레알)의 충돌 장면 등 논란이 될만한 여러 장면과 심판 판정으로 뒷얘기가 무성하지만 무엇보다 충격적인 건 레알 마드리드 두 에이스가 철저하게 침묵했던 점이다.

스페인 매체 마르카는 '레알 마드리드 팬들을 불안하게 만드는 비니시우스와 음바페의 더비 경기 히트맵, 끝없는 문제'라는 기사를 보도했다. 한마디로 음바페와 비니시우스의 동선이 상당 부분 겹쳤다는 점에 주목했다. 주로 왼쪽 측면에서 두 선수가 같이 움직였다. 포지션상 음바페가 가운데서 더 많은 움직임을 해줬어야 했다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe in action with Atletico Madrid's Giuliano Simeone and Marcos Llorente REUTERS/Ana Beltran

마르카는 이 문제가 하루이틀 사이에 드러난 게 아니라 오래된 것이라고 진단했다. 이번 더비에서 또 수면 위로 떠올랐다. 그로인해 두 스타가 서로 발목을 잡고 말았다.

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왼쪽 윙어로 나선 비니시우스는 평소처럼 주로 왼쪽 측면에서 집중적으로 움직였다. 때로는 중앙 지역도 커버했다. 음바페는 4-2-3-1 포메이션의 최전방 원톱이었다. 그런데 그의 활동 범위 역시 왼쪽으로 치우쳤다. 결과적으로 두 선수가 특정 지역에서 겹치고 말았다.

(260921) -- MADRID, Sept. 21, 2026 (Xinhua) -- Atletico de Madrid's' Marc Pubill (R) vies with Real Madrid's Kylian Mbappe (C) during a La Liga football match between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain, on Sept. 20, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

이 문제는 음바페가 2024년 여름, 파리생제르맹에서 레알로 이적한 후부터 시작됐다. 좀처럼 두 선수가 그라운드에서 물흐르듯 공존하지 못했다. 마르카에 따르면 두 선수의 폼은 정반대 방향으로 흘러가는 경향이 있다. 둘다 잘 하는 경우는 거의 없었다. 이번 2026~2027시즌에도 시즌 초반이지만 음바페가 득점을 거의 독식하고 있다. 음바페가 리그에서 7골을 넣고 있는 반면 비니시우스는 1골에 머물러 있다. 레알 사령탑이 안첼로티, 사비 알론소, 아르벨로아, 무리뉴로 바뀌었지만 두 선수의 이런 흐름은 반복되고 있다. 음바페는 이날 아틀레티코를 상대로 단 한 차례 슈팅에 그쳤다. 비니시우는 두 차례 슈팅 후 후반 9분에 디오망데와 교체됐다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) falls challenged by Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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프랑스 축구 대표팀의 새 사령탑이 된 레전드 지네딘 지단은 이번 A매치 기간 음바페를 차출하면서 그의 포지션으로 왼쪽 윙어를 찍었다고 프랑스 매체 RMC스포르트가 보도했다. 음바페의 최적 포지션은 최전방 중앙이 아닌 왼쪽 측면일 수 있다.

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레알 마드리드는 이번 시즌 리그에서 5승2패, 승점 15점으로 22일 현재, 리그 4위로 추락했다. 레알은 아틀레티코, 베티스에 졌다. 반면 아틀레티코는 5승1무1패(승점 16)로 선두 바르셀로나(승점 21)에 이어 2위를 달렸다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com