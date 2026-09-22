이강인 충격 살인 태클! 알고 보니 잘못은 발베르데가 했다 '선수 역량 부족'…"순수하고, 순진하다"는 비판 잇달아

사진=레퀴프

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드에서 선수와 감독을 모두 지낸 호르헤 발다노가 마드리드 더비에서 나온 이강인의 태클 상황에 대해 평가했다. 그는 이강인이 아닌 레알의 페데리코 발베르데의 이후 대처가 잘못이었다고 지적했다.

스페인 마르카는 21일(한국시각) '발다노는 발베르데가 이강인의 논란의 장면에서 보인 태도에 대해 "순진하다"고 평가했다'고 보도했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) falls challenged by Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

지난 20일 있었던 아틀레티코 마드리드와 레알의 더비 경기는 아틀레티코의 2-1 승리로 끝이 났다. 이날 이강인은 선발로 출장해 팀의 승리를 이끌었으며, 논란의 장면의 주인공이 되기도 했다. 이강인은 경기 중 발베르데의 발목에 거친 태클을 가했지만, 퇴장당하지 않았다. 발베르데가 태클을 당한 직후 즉시 일어난 게 문제였다. 발베르데가 쓰러진 상태였다면 심판이 VAR(비디오판독) 등으로 이 장면을 한 번 더 고려해 볼 가능성이 있었기 때문이다.

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발다노는 "발베르데와 관련해서는 조세 무리뉴도 예전에 그를 '순진하다'고 비판했던 것을 기억해야 한다"며 "자신이 더 높은 수위의 처벌이 나와야 한다고 생각했던 반칙을 당했는데도 너무 빨리 일어났기 때문"이라고 주장했다.

AP연합뉴스

앞서 무리뉴 레알 감독은 레알 베티스와의 일전이 끝난 뒤 "마드리드 선수들은 순수하고, 순진하다"며 "마드리드 선수들은 즉시 일어나지만, 베티스 선수들은 영리하다"고 지적했다.

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축구 전문가들 대다수는 이강인의 태클이 퇴장감이라고 분석했다. 결국 발베르데가 이강인에게 반칙을 당했을 때 곧바로 일어나는 행동이 문제로 지목되고 있는 것이다. 심판의 판정을 유리하게 이끌어내는 것도 선수로서의 역량이기 때문에 무시할 수 없는 부분이다.

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경기가 끝난 후 레알은 이강인의 태클로 발베르데가 부상을 당했다고 밝혔다. 이로 인해 발베르데는 A매치 휴식기에 회복에 전념할 것으로 예상된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com