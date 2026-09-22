토트넘 선수들 향한 감독 불만 폭발! 그런데 일주일 휴가 강행…컨디션+체력 문제 우려 커 '솔란케 지목'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Nicolas Jackson scores their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]선수들에 대한 로베르토 데 제르비 감독의 불만이 큰 상황에서도 토트넘 홋스퍼 선수들은 일주일 휴가를 떠난다. 선수들의 체력과 컨디션 문제에 대한 우려는 커지고 있다.

영국 텔레그래프는 21일(한국시각) '토트넘 선수들이 일주일간의 휴가를 받았다'며 '데 제르비 감독이 팀의 컨디션에 대해 불만을 제기해 왔음에도 불구하고 내려진 결정이다'고 보도했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Dominic Solanke with manager Roberto De Zerbi after being substituted off for James Maddison Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 최근 부진으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위까지 추락했다. 구단은 대표팀에 차출되지 않은 선수들에게 3주간의 A매치 휴식기 중 첫 주를 쉬도록 했다. 이후 선수들은 다시 훈련에 복귀해야 한다. 일주일 휴가는 토트넘이 프리미어리그 5경기 연속 무승을 기록하기 전부터 예정돼 있던 일정이었다. 선수들이 긴 휴식기를 맞게 될 경우, 일주일 정도의 휴식을 주는 것이 일반적인 관행인 것으로 알려졌다.

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그러나 이번 결정은 데 제르비 감독이 선수들의 컨디션에 대해 지속적으로 불만을 제기해왔던 것과는 상충되는 결정이다. 데 제르비는 올 시즌 줄곧 선수들의 몸 상태가 좋지 않다는 문제를 주장해 왔다. 이를 토트넘이 부진한 시즌 출발을 보인 가장 큰 이유 중 하나로 꼽은 것이다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 12, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

데 제르비는 지난 19일 리그 경기 애스턴 빌라전에서 패한 뒤 선수들이 신체적 컨디션을 끌어올리기 위해 더 많은 훈련을 해야 한다고 강조했다. 그러면서 공격수 도미닉 솔란케를 콕 집어 체력을 개선해야 할 선수로 언급했다. 솔란케는 데 제르비 감독의 1군 선수 가운데 대표팀에 차출되지 않은 선수 중 한 명이다. 그는 일주일간 휴식을 취한 뒤 오는 10월 11일 맨체스터 유나이티드 원정경기를 준비할 예정이다. 모하메드 쿠두스 역시 가나 대표팀의 소집을 거부하면서 데 제르비 감독이 일주일간 휴식을 취한 뒤 함께 훈련해야 할 선수 명단에 추가됐다.

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A매치 휴식기에 토트넘의 문제를 어떻게 해결할 것이냐는 질문에 데 제르비 감독은 "대표팀에 가는 선수들은 경기를 뛰어야 하고 훈련도 해야 한다"며 "그리고 나머지 선수들인 제임스 매디슨, 코너 갤러거, 솔란케 등은 확실히 더 많이 훈련해야 한다"고 주장했다. 이어 "신체적 컨디션이 마음에 들지 않기 때문"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com