콘테 감독 맨유 부임설 새빨간 거짓말이었다 '캐릭 경질 안 합니다'…통제 범위 벗어난 문제들 '정상 참작'

안토니오 콘테 감독. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독을 경질하지 않을 것이란 주장이 나왔다. 차기 사령탑 후보로 거론된 안토니오 콘테의 부임설도 사실무근이라고 한다.

영국 팀토크는 21일(한국시각) '맨유는 현재로서 캐릭 감독의 거취를 걱정하지 않고 있는 것으로 파악됐다'며 '구단 관계자들은 콘테가 차기 사령탑 후보가 될 수 있다는 이탈리아발 보도와 달리, 잠재적인 감독 후보들과 접촉한 사실이 없다고 주장했다'고 보도했다.

epa13229537 Manchester United manager Michael Carrick watches from the touchline during the UEFA Champions League league phase match Manchester United against Sabah FK, in Manchester, Britain, 10 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

캐릭 감독의 경질 가능성은 희박하며 구단 관계자들도 같은 입장이라는 게 핵심이다. 구단은 계속해서 캐릭 감독을 지지하고 팀을 이끌게 할 것으로 전망된다.

Advertisement

맨유는 2026~2027시즌을 힘겹게 시작했다. 지금까지 프리미어리그에서 거둔 승리는 단 한 번뿐이며, 이날 풀럼 원정에서는 경기 막판 마테우스 쿠냐의 골에 힘입어 겨우 1-1 무승부를 거두는 데 그쳤다. 현재 맨유는 시즌 5경기를 치른 가운데 12위에 자리하고 있다.

구단 내부적으로는 이번 풀럼전 무승부가 긍적적으로 평가됐다고 한다. 팀을 둘러싼 압박이 상당한 상황에서 패배를 피했다는 점이 주효했다. 또한 캐릭 감독은 자신의 통제 범위를 벗어난 상황들도 해결해야 하는 문제에 직면해 있다. 팬들의 시위가 계속되고 있는 데다, 구단이 큰 기대를 걸고 있는 유망주 JJ 가브리엘을 둘러싼 불확실성이 커지면서 구단이 관리해야 할 문제가 산적해 있다.

로이터연합뉴스

Advertisement

매체는 '맨유 수뇌부는 구단을 둘러싼 혼란의 상당 부분이 캐릭 감독의 업무 영역 밖에서 발생하고 있다는 점을 인식하고 있다'며 '성급하게 감독을 교체할 생각은 없다'고 설명했다.

Advertisement

이 같은 입장은 콘테가 캐릭 감독의 잠재적인 후임으로 내정됐다는 이탈리아발 보도가 사실이 아님을 보여주고 있다. 맨유 내부의 누구도 콘테 또는 다른 잠재적인 감독 후보와 접촉하지 않았다고 매체는 주장했다. 콘테 감독은 올여름 나폴리를 떠난 뒤 현재 무직 상태다. 그는 다음 행선지를 신중히 결정하고 있다. 콘테 측은 다음 행선지로 이탈리아에 남는 것을 선호할지, 잉글랜드로 돌아갈지 등에 대해 말을 아끼고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com