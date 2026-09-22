시메오네 '오피셜' 작심 발언, '내 새끼' 이강인 지킨다...사진 들고 저격한 무리뉴에 "선 넘지 마" 일갈

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독이 이강인의 태클을 향한 강한 비판에 확실히 선을 그었다.

아틀레티코 마드리드는 21일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와 2026~2027시즌 첫 마드리드 더비에서 2대1로 승리했다.

아틀레티코는 후반 초반 레알 센터백 딘 하위선이 상대 역습 상황에서 줄리아노 시메오네를 막는 과정에서 파울을 범했고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 비디오 판독(VAR)까지 거친 결과 하위선은 명백한 득점 기회까지 저지했다고 판단되어 퇴장이 선언됐다. 퇴장 이후 아틀레티코가 알레한드로 그리말도, 조너선 데이비드의 득점이 연속해서 터지며 분위기를 주도했고 결국 승리했다.

Advertisement

사진=X 캡처

다만 문제의 사건이 있었다. 아틀레티코 마드리드 선수들의 파울이었다. 전반 당시 크리스티안 로메로와 이강인이 한 태클이 퇴장감이었다는 주장이 쏟아졌다. 조세 무리뉴 감독 또한 주장을 쏟아낸 인물 중 한 명이었다.

그는 경기 후 기자회견장에 이강인의 태클 당시 사진까지 뽑아서 등장했다. 그는 "두 차례 모두 명백한 퇴장감이었다"라며 "(우리가) 10명으로 싸우는 상황에서도 어려운 경기를 펼쳤다. 반대로 상대 2명이 퇴장당해 11대9로 50분 동안 경기를 치렀다면 어땠을지 상상해보라"고 주장했다. 이후 이강인은 SNS에서 인종차별 댓글이 달리는 등 골머리를 앓고 있다.

로이터연합뉴스

Advertisement

반면 시메오네는 확실하게 선을 그었다. 그는 "우리는 모든 사람의 의견을 존중한다. 판정은 상황에 따라 나한테 유리하게, 불리하게 작용할 수 있다. 심판과 동료들을 존중해야 한다. 그 존중의 선을 넘는 것은 누구 허용될 수 없다. 그 선을 넘어서는 안 된다"고 지적했다.

Advertisement

시메오네는 또한 경기력 면에서도 아틀레티코 압도했음을 강조했다. 그는 "정말 치열한 경기였다. 우리가 경기 내내 주도권을 잡았다고 본다. 레알은 놀라운 역습 능력을 갖춘 팀이고, 뛰어난 선수들이 많다. 우리는 그들이 만들어낸 거의 모든 기회를 막아냈다. 선수들 전체의 자랑스럽다"고 강조했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com