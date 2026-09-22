'공격포인트 0개, 래시포드 맨체스터 유나이티드에선 왜 그래' 잉글랜드 국대 레전드 오언의 래시포드에 대한 의문 제기 "그는 지금 축구를 즐기지 못하고 있다"

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United's Marcus Rashford reacts REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13236814 Marcus Rashford of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]"래시포드는 지금 축구를 즐기지 못하고 있다."

원 소속 클럽 EPL 맨체스터 유나이티드로 복귀한 '우등 임대생' 공격수 마커스 래시포드의 시즌 초반 부진에 비판이 쏟아지고 있다. 그는 아직 공격 포인트가 하나도 없다.

잉글랜드 축구 레전드로 현재 전문가로 활동 중인 마이클 오언은 '프리미어리그 프로덕션' 방송에서 래시포드의 최근 경기력과 정신 상태에 대해 의문을 제기했다. 오언은 "(풀럼전에서)왼쪽 측면에서 래시포드는 아마 공격진 중 가장 조용한 모습을 보였다"고 주장했다. 또 그는 "래시포드는 오늘 시무룩한 표정이었다. 또 다시 조용한 모습을 보였다. 축구를 즐기지 못하는 것처럼 보인다. 이는 마커스에 대해 계속해서 느껴지는 아쉬움"이라고 말했다. 오언은 "마치 온 세상의 짐을 어깨에 짊어진 것처럼 보이는데, 도대체 왜 그러는지 의문이다. 그는 모든 이들의 꿈을 살아가고 있다"면서 "분명 커튼 뒤에서 그가 지금 축구를 즐기지 못하는 것처럼 보이게 만드는 뭔가가 있을 것"이라고 주장했다.

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Manchester United's English striker #09 Marcus Rashford (L) vies with Manchester City's English defender #06 Marc Guehi during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

잉글랜드 국가대표인 래시포드는 지난 한 시즌 반 동안 애스턴 빌라와 FC바르셀로나에서의 임대 생활을 마치고 이번 2026~2027시즌 올드 트래포드로 복귀한 이후 뚜렷한 활약을 보여주지 못하며 고전하고 있다. 그는 맨유가 치른 리그 5경기 중 4경기에 선발 출전해 400분 이상을 뛰었지만 아직 골이나 어시스트를 기록하지 못했다.

epa13252579 Fulham?s Timothy Castagne fouls Manchester United's Marcus Rashford during the English Premier League match between Fulham and Manchester United, London, Britain, 20 September 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

래시포드는 지난 2025~2026시즌을 바르셀로나에서 임대로 뛰었는데 당시 14골을 기록하며 클럽의 라리가 2연패에 큰 힘을 보탰다. 그런데 바르셀로나 구단은 래시포드의 완전 이적 옵션을 행사하지 않았다. 대신 래시포드의 잉글랜드 국가대표 후배 윙어 앤서니 고든을 뉴캐슬 유나이티드에서 완전 영입했다. 래시포드는 여름 이적시장에서 타 구단으로 이적하지 못하고 친정팀 맨유에 잔류했다. 맨유 사령탑 마이클 캐릭 감독은 래시포드와 함께 하기를 원했다.

전문가로 활동중인 마이클 오언 캡처=마이클 오언 SNS

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이번 시즌 래시포드가 그라운드에서 보여준 움직임은 나쁘지 않았다. 단 골이나 도움으로 기록되지 못한 불운한 장면도 많았다. 맨유는 지난 주말 풀럼과의 리그 원정 경기서 힘겹게 1대1로 비겼다. 맨유는 1승2무2패(승점 5)로 리그 12위를 달렸다. 맨유의 다음 일정은 A매치 브레이크 이후 10월 11일 토트넘과의 리그 홈 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com