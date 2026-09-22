[오피셜]'충격, 너마저 중도하차야' 맨체스터 유나이티드, 래시포드→마이누→세슈코까지 국대 차출에서 명단 제외..구단 발표 "몸상태 체크한다"

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United's Benjamin Sesko celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Lee Smith

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[스포츠조선 노주환 기자]'세슈코는 슬로베니아 국가대표팀에서 중도 하차한다.'

맨체스터 유나이티드의 스트라이커 벤야민 셰슈코가 지난 21일 영국 런던 크레이븐 코티지에서 열린 풀럼과의 프리미어리그 경기(1대1 무)를 결장한 후 슬로베니아 축구 대표팀 명단에서 제외됐다.

그는 당초 유럽네이션스리그 경기를 위한 슬로베니아 대표팀 명단에 차출됐다가 빠진 것이다. 따라서 세슈코는 스코틀랜드와의 2연전, 북마케도니아, 스위스와의 경기에 결장하게 됐다.

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만 23세의 세슈코는 지난주 브라이턴과의 리그컵 경기(2대3 패)에서 입은 정강이 부상으로 풀럼과의 프리미어리그 원정에 동행하지 못하고 휴식을 취했다.

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨유 구단은 22일 공식 성명을 통해 "맨체스터 유나이티드는 셰슈코가 다가오는 3주간의 A매치 휴식기를 앞두고 슬로베니아 대표팀에서 중도 하차했음을 확인한다"고 밝혔다. 또 "세슈코는 개인 재활 계획을 수립하기 전에 이번 주 검사를 받을 예정"이라고 전했다.

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세슈코는 이번 시즌 맨유에서 2골을 기록 중이다. 그는 지난 2025~2026시즌 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 당시 임시 감독이었던 마이클 캐릭 감독에게 큰 힘이 된 승리의 주역이기도 했다.

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세슈코가 대표팀 차출에서 제외되면서 맨유는 이번 A매치 주간에 이미 4명이 돌아왔다. 마커스 래시포드와 코비 마이누가 잉글랜드 대표팀 명단에서 빠졌고, 칼 다를로는 웨일스 대표팀 캠프에서 하차했다.

epa13236814 Marcus Rashford of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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맨유는 이번 2026~2027시즌 개막 후 5경기에서 1승2무2패로 부진해 승점 5점을 얻는 데 그쳤다. 현재 프리미어리그에서 12위에 머물러 있다. 선두는 5전 전승을 달리고 있는 지역 라이벌 맨체스터 시티(승점 15)다. 맨유와의 승점 차이가 벌써 10점이다. 맨유의 다음 일정은 A매치 브레이크 이후 10월 11일 최하위 토트넘과의 리그 홈경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com