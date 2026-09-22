韓 축구 에이스 충격 논란! 이강인 거친 태클 파장 일파만파…킬리안 음바페 소신 발언 "(심판 판정) 굳이 밖으로 드러내지는 않겠다"

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[스포츠조선 김가을 기자]킬리안 음바페(레알 마드리드)가 '이강인 태클 논란'에 선을 그었다.

스포츠 전문 매체 '비인스포츠'는 21일(이하 한국시각) '음바페가 더비와 관련된 불만을 인정하면서도, 레알 마드리드의 패배 원인을 심판 탓으로 돌리지 않았다'고 보도했다.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 1대2로 패했다.

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사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

논란의 장면이 있었다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 그 중심에 있었다. 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 45분 페데리코 발베르데(레알 마드리드)를 향해 뒤에서 태클하다가 발목을 밟았다. 주심은 반칙만 선언하고 경고를 주지는 않았다. 하지만 모리뉴 감독은 경기 뒤 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다.

스페인의 '아스'도 '아틀레티코 마드리드와 레알 마드리드의 경기는 상당한 논란을 불러일으켰다. 경기 중 발생한 여러 논란의 장면을 둘러싼 공방은 당분간 계속될 것으로 보인다. 심판 기술위원회(CTA)는 경기 중 몇 가지 실수가 있었음을 인지하고 있다. 그들의 견해에 따르면 이강인은 퇴장당했어야 했다'며 '이강인이 발베르데에게 거친 태클을 가했으나 심판은 이를 처벌하지 않았고 비디오 판독(VAR) 검토도 이뤄지지 않았다. 이는 경기 중 가장 큰 실수 중 하나였다'고 지적했다.

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음바페의 생각은 달랐다. 음바페는 '마드리드 더비'에서 패한 뒤 "우리는 승리를 원했고 어떤 경기가 펼쳐질지 알고 있었다. 하지만 팀은 모든 것을 쏟아냈고, 시즌이 아직 많이 남아있기에 우리는 계속해서 앞으로 나아가야 한다"며 "더 열심히 훈련하고 더 많은 노력을 기울여야 한다"고 말했다.

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그는 이날 심판 판정에 대해 "속으로 생각하는 바는 있지만, 굳이 밖으로 드러내지는 않겠다. 나는 원래 그런 식의 선수가 아니었고, 앞으로도 그럴 생각은 없다. 심판도 사람이기에 실수를 할 수 있고 실제로 실수가 있었던 것도 사실이지만, 그 문제를 굳이 거론하고 싶지는 않다"고 했다. 음바페와 이강인은 과거 파리생제르맹(프랑스)에서 같이 뛰며 우정을 쌓았다. 이날 경기 전에도 대화를 나누는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com