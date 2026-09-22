스페인 뒤집힌 역대급 이강인 논란, 아틀레티코vs레알 장외 전쟁 발발..."스페인 축구 공정성 위협" 무리뉴 공개 저격

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee controls the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]이강인 태클 판정 논란이 장외 설전으로 이어질 판이다.

아틀레티코 마드리드는 20일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

논란의 장면은 전반 막판 나왔다. 아틀레티코가 공격에 실패한 이후 레알이 공격으로 전환하는 상황. 페데리코 발베르데가 공을 몰고 전진하자 이강인이 수비하기 위해 붙었다. 이강인은 역습으로 전환되는 걸 막고자 발베르데에게 태클을 시도했다. 이때 이강인의 태클은 발베르데의 발목을 향하고 말았다.

Advertisement

발베르데는 주심에게 거칠게 항의했다. 주심이 바로 뒤에서 바라보고 있었지만 주심은 이강인의 반칙만 선언했을 뿐, 카드를 꺼내지 않았다.

Real Madrid's Kylian Mbappe vies for the ball with Atletico Madrid's Lee Kang-in, left, and Julian Alvarez during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

경기 후 무리뉴 감독은 기자회견에서 이강인이 발베르데의 발목을 밟고 있는 사진을 꺼내보였다. 취재진에게 인쇄된 사진을 보여주며 "경기 내용이 바로 여기에 있다. 기자회견은 생략해도 된다"라며 "두 차례의 명백한 레드카드다. 11대10으로 싸우며 우리는 어려움을 겪었다. 11대9로 50분을 치렀다면 어땠을지 상상만 할 뿐"이라며 노골적으로 판정에 대해서 불만을 토로했다

경기 후 스페인 매체 마르카는 '무리뉴 감독이 메트로폴리타노 경기장 기자회견장에서 더비 매치의 심판 판정에 논란의 불씨를 지핀 지 거의 24시간이 지났다. 포르투갈 출신 감독의 폭탄 발언으로 경기 후폭풍은 그치지 않는 심판 논란의 폭풍으로 번졌고, 앞으로 며칠 동안도 쉽게 가라앉을 기미가 보이지 않는다'고 전했다.

Advertisement

Advertisement

그 이유 중 하나는 아틀레티코의 무리뉴 저격 영상이다. 공식 SNS에 무리뉴 감독이 이강인과 크리스티안 로메로의 태클 장면을 인쇄해 기자회견에 참석한 모습을 프린트해 "심판을 향한 괴롭힘을 지금 당장 중단하라"며 공개 저격했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee warms up before the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

이뿐만이 아니다. 아틀레티코 관계자는 마르카를 통해 "절대 넘어서는 안 될 마지노선이 있는데, 그들이 또다시 그 선을 넘었다. 존중을 버리는 행위는 용납될 수 없다"며 무리뉴 감독과 레알의 대처를 강하게 비난했다. 이어 "스페인 축구의 공정성이 위협받고 있다. 지금 그들을 저지하지 않으면 돌이킬 수 없는 상황이 될 것"이라고 했다.

아틀레티코 관계자는 레알 구성원의 행동들이 모두 다 계획된 행동이라고 주장했다. "그들은 벌써부터 심판들을 위협하고 자신들에게 유리한 오심이 나오도록 유도한 채 2차전 더비를 치르고 싶어 한다"고 말했다.

Advertisement

Advertisement

마지막으로 아틀레티코 관계자는 "레알이 이득을 보았던 모든 오심 목록을 인쇄해 볼까도 생각했지만, 그랬다간 숲이 남아나지 않을 것 같다. 환경 지속가능성을 위해 차마 그렇게 할 수는 없다"라고 비꼬았다.

이를 지켜본 레알에서도 가만히 있지 않을 것으로 예상된다.