[오피셜]'日 축구 경사났네' 애스턴빌라 혼혈 국대 수문장 스즈키 자이온, EPL 공식 주간 베스트11에 첫 선정..'토트넘전 첫 승 주인공, 공수 맹활약 했다'

Aston Villa's Japanese goalkeeper #01 Zion Suzuki reacts during the UEFA Champions League - League phase, Matchday 1 - football match between Club Brugge KV and Aston Villa FC at the Jan Breydel Stadium in Bruges on September 8, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)

시어러가 선정한 프리미어리그 5라운드 주간 베스트11 캡처=프리미어리그 공식 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온(애스턴 빌라)이 앨런 시어러가 선정한 잉글랜드 프리미어리그 공식 주간 베스트11에 선출됐다. 일본인 수문장으로는 첫 선정이다.

EPL 통산 최다골 주인공이자 레전드 시어러가 매주 선정하는 주간 베스트11 제 5라운드에서 스즈키가 골키퍼 부문을 차지했다. EPL 사무국은 21일(현지시각) 주간 베스트11을 선정, 발표했다.

스즈키는 이번 여름 이적시장 끝 무렵, 이탈리아 파르마에서 애스턴 빌라로 이적했다. 그가 이적하자 아르헨티나 국가대표 골키퍼 에밀리아노 마르티네스는 첼시로 이적했다. 스즈키는 새로운 무대에 빠르게 적응했다. 그는 지난 19일 토트넘과의 리그 원정 경기에서 전반 수차례 슈퍼 세이브를 펼쳐 팀이 3대2로 승리하는데 큰 밑거름이 됐다. 애스터 빌라의 시즌 리그 첫 승이었다. 스즈키는 정확한 롱킥으로 득점의 시발점이 되기도 했다. 시어러는 공수에 걸쳐 맹활약한 스즈키를 매우 높게 평가했다.

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Aston Villa's Japanese goalkeeper #01 Zion Suzuki saves a shot from Tottenham Hotspur's Brazilian midfielder #17 Savio during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Aston Villa at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on September 19, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

시어러는 3-4-3 포메이션으로 이번 주간 베스트11을 선정했다. 최전방 3명의 공격수로 니콜라스 잭슨(애스턴 빌라), 브로비(선덜랜드), 코스툴라스(브라이턴)을 꼽았다. 잭슨은 토트넘전 승리의 주역이다. 브로비는 맨체스터 시티전(5대3 맨시티 승)서 팀이 지기는 했지만 해트트릭을 기록했다. 코스툴라스는 아스널전(3대0 승) 대승의 일등공신이었다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Micky van de Ven in action with Aston Villa's Tyrone Mings and Zion Suzuki Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

허리에 4명은 세메뇨(맨시티), 파스칼 그로스(브라이턴), 체마(브라이턴), 앤서니(브렌트퍼드)였다. 스리백은 루이스 홀(뉴캐슬), 야닉 슈스터(브렌트퍼드), 부스코비치(브라이턴)였다. 골키퍼는 스즈키를 선택했다. 주간 최고의 감독으로는 아스널전 3골차 대승을 이끈 브라이턴 사령탑 파비안 휘르첼러에게 돌아갔다.

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스즈키는 일본 국가대표팀의 주전 골키퍼로, 가나인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어났다. 빼어난 신체 조건과 뛰어난 반사 신경, 강한 킥력을 갖춘 아시아 최고의 수문장으로 평가받고 있다. 일본 우라와 레드를 거쳐 유럽 무대에 진출했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com