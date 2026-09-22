'배 바지+손 하트' 韓 패치 완료 모레노, 부임 후 첫 게시물 "새로운 모험의 시작…가자, 대한민국!", 24일 수원서 대망의 데뷔전

출처=로베르트 모레노 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]"가자, 대한민국!"

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 부임 후 처음으로 SNS에 게시물을 올려 새로운 도전에 대한 설렘과 각오를 드러냈다. 훈련복 상의를 하의 안에 쏙 집어넣는 소위 '한국 아저씨' 패션으로 축구팬들의 눈길을 단번에 사로잡았다.

모레노 감독은 22일 개인 SNS에 대표팀 훈련복을 '풀 장착'한 사진을 올리고는 "훈련 캠프 첫 날, 이것은 새로운 모험의 시작이다. 설렘과 치열한 노력, 그리고 온나라를 대표하는 이 유니폼에 대한 존중심이 함께한다"라고 적었다.

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이달 초 한국 임시사령탑으로 취임한 모레노 감독은 지난 21일 천안 코리아풋볼파크에서 첫 소집 훈련을 진행했다. 태극전사들의 스케줄 등을 고려해 첫 훈련은 실내에서 가볍게 진행했다.

사진제공=대한축구협회

사진제공=대한축구협회

훈련 전후로 이날 입소한 19명에 대한 개별 면담을 진행했다. 취재진 인터뷰에 나선 정승원(서울) 오세훈(시미즈)은 모레노 감독이 훈련 스케줄을 나눠주고 가벼운 스몰토크도 나눴다고 했다. 오세훈의 득남을 축하하는 세심함을 보여주기도 했다.

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22일, 2006년생 신성 김민수(레인저스)를 제외한 29명의 선수가 모두 모여 오픈 트레이닝을 진행할 예정이다. 김민수는 비행편 스케줄상 이날 늦은 오후 입소가 예정됐다. 23일에는 처음으로 완전체 훈련을 펼칠 대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 9~10월 A매치 친선경기 4연전의 첫 경기를 펼칠 예정이다.

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28일에는 서울월드컵경기장으로 장소를 옮겨 우루과이와 격돌하고, 10월 2일엔 문수축구경기장에서 베네수엘라, 6일엔 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 맞붙을 계획이다. 경기 시각은 모두 오후 8시다.

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모레노 감독은 지난 2026년 북중미월드컵 실패 후 침체된 한국 축구 분위기를 잘 알고 있다면서 무엇보다 중요한 것은 승리라며, 이번 4연전에서 내용과 결과를 모두 따내겠다는 각오다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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