"900만 조회수 폭발" 이강인 저격, 더 이상 못 참아! 무리뉴 도발→아틀레티코 공개 반격…'스페인 난리' 英 'BBC'도 집중 조명

아틀레티코 SNS

아틀레티코 SNS

레알 마드리드 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드가 조제 무리뉴 레알 마드리드의 '언론 플레이'에 반격에 나섰다.

아틀레티코는 21일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 끝난 레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 첫 '마드리드 더비'에서 2대1로 승리했다.

선발 출전해 후반 44분까지 뛴 이강인이 두 골에 모두 관여했다. 그는 후반 8분 페널티킥 득점의 시발점이 된 패스를 기록했다. 이강인의 롱패스 한 방에 탈압박에 성공했다. 볼을 이어받은 다비드 한츠코가 전진하며 전방으로 패스를 내줬다. 한츠코의 패스를 받은 줄리아노 시메오네가 페널티지역으로 파고드는 순간 레알 마드리드 딘 하위선의 반칙에 막혀 넘어졌다. 주심은 VAR(비디오판독)에 이은 온필드리뷰 끝에 하위선에게 레드카드를 줬다. 아틀레티코는 알레한드로 그리말도가 페널티킥 키커로 나서 침착하게 득점했다.

Advertisement

수적 우위의 아틀레티코는 6분 뒤 추가골을 터트렸다. 이강인이 또 '기점' 역할을 했다. 이강인의 패스를 받은 시메오네가 시도한 크로스가 골대 정면으로 향했다. 조너선 데이비드가 슬라이딩하며 왼발로 밀어 넣었다. 레알은 후반 44분 안토니오 뤼디거가 만회골을 터트렸지만 전세를 뒤집기에는 역부족이었다.

그러나 경기 후 논란이 터졌다. 무리뉴 감독이 폭발했다. 아틀레티코에 두 장의 레드카드가 나왔어야 한다고 주장했다. 전반 37분 크리스티안 로메로, 전반 45분 이강인이다.

AFP 연합뉴스

AP 연합뉴스

Advertisement

로메로는 주드 벨링엄을 향해 스터드를 들고 위험한 태클을 가했다. VAR 이후 경고에 그쳤다. 이강인이 페데리코 발베르데의 발목 태클로 소란이 일었다.

Advertisement

발베르데는 이후 풀타임을 소화했다. 하지만 발목 부상이 '심각'하다는 발표가 경기 후 나왔다. 무리뉴 감독은 기자회견에서 두 선수가 퇴장당했어야 했다고 주장하며 해당 장면이 인쇄된 사진을 들어 보였다.

Advertisement

그는 두 장면을 언론에 보여주며 "경기의 핵심 내용은 바로 여기에 있으니 기자회견은 생략해도 되겠다"고 말했다. 그리고 "두 번 모두 명백한 레드카드였다. 11대10으로 경기를 치르면서 겪었던 어려움을 생각하면, 11대9로 50분간 경기를 했다면 어땠을지 상상조차 할 수 없다"고 꼬집었다.

무리뉴 감독은 이어 "그러니 나는 그저 선수들을 껴안는 것으로 만족해야 할 것 같다. 선수들은 최선을 다해 전반을 뛰었고, 훌륭한 품격과 투지를 보여주며 후반전 승리를 위한 완벽한 발판을 마련해 줬다"고 강조했다.

Advertisement

논란이 커지자 아틀레티코가 22일 공식 참전했다. 영국의 'BBC'는 '아틀레티코는 심판 판정에 대한 무리뉴 감독의 불만에 반격에 나섰다'고 보도했다.

로이터 연합뉴스

AP 연합뉴스

아틀레티코는 공식 계정에 두 개의 게시물을 올렸다. 첫 번째 영상은 무리뉴 감독의 기자회견 사진을 출력하는 장면이다. 출격한 종이에는 '심판 괴롭힘을 당장 멈춰라'라고 경고하는 메지지가 담겼다. 이 게시물은 두 시간 만에 X에서 200만 조회수를 기록했다. 현재는 900만을 바라볼 정도로 폭발적인 반응이다. 두 번째 게시물에는 같은 메시지와 함께 기자회견에 참석한 무리뉴의 사진이 올라왔다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 무리뉴 감독의 심판 판정에 대한 불만을 이미 비판했다. 그는 "감독으로서 우리는 많은 대중의 관심을 받는 특권적인 위치에 있다는 것을 알고 있다. 무리뉴든, 한지 플릭(바르셀로나)이든, 마누엘 페예그리니(레알 베티스)든, 나든, 누구든 간에 우리는 말에 신중해야 한다"며 "우리는 심판, 동료 등 다른 사람들을 존중하는 법을 알아야 한다. 그렇지 않으면 우리 모두가 손해를 본다. 누군가 존중의 선을 넘는 것은 옳지 않다. 그 선을 넘어서는 안된다"고 반박했다.

Advertisement

김성원 기자 newsme@sportschosun.com