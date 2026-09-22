"아이들이 AI 영상이라고 하더라" 타운센드 아찔했던 깔림 사고 회상…"발목 부러지는 줄 알았다"

앤드루스 타운센드 사고 장면. 사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]박지성과 함께 퀸스파크 레인저스(QPR)에서 뛰었던 앤드루스 타운센드의 깔림 사고가 꾸준히 화제가 되고 있다.

영국 더선은 22일(한국시각) '타운센드는 롤러에 깔렸을 당시 자신의 발목이 "부러질 것이라고 생각했다"고 밝혔다'고 보도했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 잉글랜드 대표팀에서 활약한 타운센드는 현재 태국에서 축구를 하고 있다. 현재 태국 리그1 소속 쁘라추압과 계약돼 있으며, 그는 지난 19일 하프타임을 맞아 몸을 풀러 나가던 중 경기장에 있던 두 대의 롤러 가운데 한 대에 깔렸다. 이 끔찍한 사고 영상은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 급속도로 퍼졌고, 걱정하는 팬들이 많았다. 다행히 타운센드는 가벼운 찰과상 몇 군데만 입었고, 이후 교체 선수로 경기에 출전할 수 있었다.

Advertisement

사진=더선

타운센드는 이후 한 방송에 출연해 사고 당시 상황을 직접 설명했다.

그는 "(롤러가) 오는 걸 전혀 보지 못했고, 우리는 몸을 풀러 나가고 있었다"며 "속으로 '축구하면서 저런 건 한 번도 본 적이 없는데, 저걸 대체 왜 하고 있는 거지?'라고 생각했던 게 기억난다"고 전했다.

Advertisement

또 타운센드는 "우리에게 몸을 풀러 나가라는 지시가 내려왔고, 아무 생각도 하지 않았다"며 "다음 순간 내가 그 롤러 바로 밑에 있었고, 다행히 심각한 부상은 없었다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "그 영상을 볼 때마다 움찔하고, 믿을 수가 없다"며 "아이들에게 영상을 보냈더니 아이들은 AI로 만든 영상이라고 생각했다"고 덧붙였다.

Advertisement

참사를 가까스로 피한 타운센드에게 여러 축구 선수가 연락해 위로와 응원의 메시지를 보냈다.

전 크리스털 팰리스 미드필더 냐 커비는 "빨리 회복하길 바라, 형제"라고 전했다. 전 위컴 원더러스 공격수 아데바요 아킨펜와는 "뭐야, 제발 크게 다친 게 아니길 바란다"고 걱정했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com