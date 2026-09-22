'韓 혼혈 국대' 카스트로프 날벼락, 일본 국대 때문에 내분 분열 '페널티킥 키커 논란'

사진=스포르트 빌트

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 국가대표 옌스 카스트로프가 있는 보루시아 묀헨글라트바흐가 내부에서 무너지고 있다.

일본 매체 Qoly는 22일 '마치노 슈토, 우노 젠토, 하시오카 다이키, 이타쿠라 코 등 일본인 선수 4명이 소속된 독일 분데스리가 묀헨글라트바흐가 고전을 면치 못하고 있다. 분데스리가 개막 4연패에 빠지며 최하위로 추락했다. 이미 16실점을 허용했으며, 19일에 열린 4라운드 마인츠전에서도 3대4로 패했다'고 보도했다.

이어 Qoly는 독일 매체 스포르트 빌트의 보도를 인용해 묀헨글라트바흐가 페널티킥 키커 문제로 내분이 벌어졌다고 폭로했다. 매체는 '마인츠전에서는 일본 대표팀 공격수 마치노가 페널티킥(으로 시즌 첫 골을 터뜨렸으나, 키커 자리를 두고 팀 내 분란이 일어났다고 한다'고 전했다.

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상황은 이렇다. 마인츠전에서 1-2로 밀리고 있던 후반 12분 묀헨글라트바흐는 동점골을 터트릴 수 있는 페널티킥 기회를 잡았다. 이때 팀 주장이자 인도네시아 대표팀 수비수 케빈 다익스가 키커로 나섰지만 실축하고 말았다.

AFP연합뉴스

다익스의 실축에도 불구하고, 묀헨글라트바흐는 곧바로 동점골을 터트리면서 추격을 시도했다. 하지만 이후 2실점을 내리 허용하면서 2-4로 끌려갔다. 경기 종료 직전 다시 페널티킥을 얻어내자 이때 마치노가 자신이 차겠다고 주장했다. 다익스는 양보할 생각이 없었고, 두 선수는 경기장에서 충돌했다. 필리프 잔더가 중재에 나서기도 했다. 그럼에도 마치노는 고집을 꺾지 않았고, 다익스는 노골적으로 불쾌감을 드러내며 물러났다. 마치노의 추격골에도 축하해 주지 않았다.

경기 후 잔더는 "지금 우리에게는 훨씬 더 중요한 문제들이 있다"라며 실망감을 숨기지 않았다. 반면 루벤 슈뢰더 단장은 "선수들 스스로 해결해야 할 문제"라고 주장했다.

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묀헨글라트바흐는 내부에서 망가지고 있는 중이다. 오이겐 폴란스키 감독을 3경기 만에 성적 부진으로 경질했다. 지난 시즌에도 시즌 초반 강등 위험을 겪자 사령탑을 짤랐고, 폴란스키 감독을 임시 사령탑으로 선임한 뒤에 성과가 개선되자 정식 지위를 부여했다. 그러나 그마저도 오래가지 못한 상태.

선수단 내부에서 무너진다면 팀 스포츠인 축구에서는 치명적이다. 하필 또 묀헨글라트바흐에 소속된 일본 선수들이 많기 때문에 이번 페널티킥 키커 논란은 더 좋지 않다. 내부 봉합이 매우 중요해졌다.

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아직 시즌 초반이라고 하지만 묀헨글라트바흐는 이번 상황이라면 이번 시즌 강등 경쟁에서 벗어나기 어려워 보인다.