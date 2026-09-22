"승점 3점 땄다" '기존쎄' 이강인, 무리뉴까지 발끈한 '발목 태클→퇴장' 논란 한복판서 '승리의 브이'…아틀레티코 "최고의 선수" 찬사

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

출처=TNT 스포츠

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[스포츠조선 윤진만 기자]퇴장 논란에 휩싸인 대한민국 천재 플레이메이커 이강인(25·아틀레티코 마드리드)은 흔들리지 않았다.

이강인은 지난 20일(이하 한국시각) 스페인 마드리드 리야드에어메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인프리메라리가 7라운드 '마드리드 더비'에서 팀의 2대1 승리를 이끌었다.

경기 다음날인 21일 개인 SNS에 마드리드 더비 플레이 사진과 단체 사진, 팀원들과 득점 세리머니를 하는 사진을 공유하고는 "+3"과 '손가락 브이 이모지'를 올렸다. +3은 승점 3점, '브이(V)'는 승리를 의미한다. 그 아래엔 'Aupa Atleti(가자, 아틀레티)'라는 파이팅 문구로 승리의 기쁨을 표출했다.

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이강인이 승리한 경기마다 '승리 게시글'을 올리는 건 아니다. 이강인은 지난달 31일 세비야와의 경기에서 3대1로 승리하고 "큰 승리. 더 좋은 분위기"라는 게시글을 올렸다. 그 이후 레알 소시에다드(3대0 승), 오사수나(4대0 승)를 꺾었을 때는 따로 SNS에 게시글을 올리지 않았다. 그만큼 직접 출전한 첫번째 '마드리드 더비'에서 승리한 것은 의미가 컸다고 볼 수 있다.

아틀레티코 구단 공식 계정은 직접 이강인 게시글을 찾아 "최고의 선수"라는 댓글로 소속팀 선수를 지지했다.

출처=이강인 인스타그램 캡쳐

출처=이강인 인스타그램 캡쳐

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4-4-2 포메이션의 투톱 공격수로 선발출전한 이강인은 후반 44분 미드필더 모르텔 히울만과 교체될 때까지 89분간 활발하게 그라운드를 누비며 팀 승리에 힘을 보탰다.

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후반 7분 레알 수비수 딘 하위선의 다이렉트 퇴장으로 수적 우위를 안은 아틀레티코는 후반 8분 알레한드로 그리말도의 페널티킥 선제골로 앞서나갔고 후반 14분 조너선 다이비드의 추가골로 2-0 리드했다. 이강인은 두 득점 장면에 모두 관여했다. 팀은 후반 44분 안토니오 뤼디거의 만회골을 내줬지만 추가실점없이 1골차 승리를 지켰다.

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리그 3연승을 질주한 아틀레티코는 5승 1무 1패 승점 16점으로 3위 레알 베티스(승점 16), 4위 레알(승점 15)을 끌어내리고 2위를 탈환했다. 선두 바르셀로나(승점 21)과는 5점차.

한데 경기 후 이강인이 '마드리드 더비'의 중심에 섰다. 전반 45분 레알 미드필더 페데리코 발베르데의 발목을 가격한 태클이 입방아에 올랐다. 발베르데는 멀쩡히 일어나 풀타임을 뛰었지만, 경기 후 레알 구단은 발베르데가 심각한 외상을 입었다고 발표하며 분위기가 심상치 않게 돌아가기 시작했다. 급기야 조제 모리뉴 레알 감독은 기자회견에 주드 벨링엄을 향한 크리스티안 로메로의 태클, 이강인의 태클 상황이 담긴 사진을 프린트한 종이를 들고 와 심판의 오심을 주장했다. "두 장면 모두 명백한 퇴장"이라고 목소리를 높였다.

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AP연합뉴스

출처=아틀레티코 마드리드 SNS

이에 아틀레티코는 모리뉴 감독의 기자회견 사진을 출력하는 영상을 공유하며 반격에 나서며 장외 신경전으로 번졌다. 출력한 종이엔 '심판 괴롭힘을 당장 멈추라'라고 경고 메시지가 담겼다. 시메오네 감독은 "모리뉴든, 한지 플릭(바르셀로나)든, 나든, 누구든간에 우리는 발언에 신중해야 한다. 심판, 동료를 존중하는 법을 알아야 한다. 존중의 선을 넘어선 안된다"라며 모리뉴 감독을 비판했다.

이강인과 파리생제르맹(PSG)에서 뛰었던 레알 공격수 킬리안 음바페는 스페인 매체 '아스'와 단독 인터뷰에서 심판 판정에 대해 따로 언급하지 않고 '존중'을 강조했다. 판정 탓을 하는 모리뉴 감독과는 다른 노선이다.

스페인 심판기술위원회(CTA)는 "이강인의 태클은 퇴장이 맞다"며 레알의 손을 들어줬다. 사후 징계 가능성도 열려있다. 이런 가운데 이강인은 9~10월 A매치 친선경기를 치르러 스페인을 떠났다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com