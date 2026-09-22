[오피셜]정몽규 회장, '감독 선임' 업무방해죄 송치 "경찰 결정, 깊은 유감. 향후 검찰 수사과정서 충실히 소명" 공개 입장

정몽규 전 대한축구협회 회장, 조사 마치고 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰 조사를 마친 뒤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대를 나서고 있다. 2026.9.3

청문회에서 답변하는 홍명보 전 축구대표팀 감독 (서울=연합뉴스) 홍명보 전 축구대표팀 감독(오른쪽)이 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 홍 전 감독 왼쪽은 정몽규 전 대한축구협회장. 2026.7.30 [국회사진기자단]

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[스포츠조선 김성원 기자]정몽규 전 대한축구협회(KFA) 회장은 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 과정에서 "부당 개입한 건 전혀 없다"고 했다.

하지만 경찰의 판단은 또 달랐다. 경찰이 정 회장을 비롯해 이임생 전 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장을 22일 검찰에 넘겼다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 위계에 의한 업무방해 혐의로 이들을 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

광역수사단은 지난 7월 종로경찰서가 수사해 온 정 회장 등에 대한 고발 사건을 이송받았다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 이후 이재명 대통령의 "인사 실패" 등 문책성 발언과 여론의 질타를 받자 사건을 넘겼다.

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홍 감독은 물론 이 이사, 김 부회장, 정해성 전 전력강화위원장에 이어 정 회장 등이 조사받았다. 홍 감독은 감독 선임 과정에서 정 회장과 따로 연락한 적이 없다며 의혹에 선을 그었다. 실제로 그랬다. 전강위가 홍 감독을 내정했다. 그러나 정 회장은 외국인 감독의 직접 면접을 지시했고, 이에 반발한 정 위원장이 사퇴했다.

조사 마친 정몽규 전 대한축구협회 회장 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰 조사를 마친 뒤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대를 나서고 있다. 2026.9.2

그러면서 뒤엉켰다. 결과적으로 반대편에 공격 빌미를 제공했다. 홍 감독이 선임됐지만 이미 상처가 난 뒤였다. 경찰은 홍 감독에 대해선 혐의가 없다고 판단, 불송치 처분했다. 선임 과정에 직접적으로 관여했다고 볼 증거가 없었다.

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반면 정 회장, 이 이사, 김 부회장은 KFA 이사회에 감독을 추천하는 권한이 있는 전강위의 업무에 부당 개입하고, 이 사실을 숨기기 위해 이사회에 전달되는 전강위 참고자료를 허위로 작성한 혐의를 받는다. 해당 참고자료에는 정 위원장이 사퇴하면서 후임 감독 선임 작업을 요청하지 않았지만, 있었던 것처럼 허위로 기재된 것으로 조사됐다.

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정 회장 등이 앞선 감독 선임 과정에서 절차적 공정성에 대한 비판 여론이 제기된 점을 고려해 위계(오인·착각을 일으키는 행위)로 이 같은 허위 자료가 생산되도록 했고, 이로 인해 이사회 업무를 방해했다는 게 경찰 판단이다.

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그러나 일각에선 '윗선 지시'에 따른 무리한 송치라는 의견도 있다. 정 회장은 업무방해죄 송치에 대해 깊은 유감을 표명했다.

그는 "국민 여러분과 축구팬 여러분들께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구하다. 수사과정을 통해 국가대표팀 감독선임이 정상적인 절차를 거쳐 적법하게 진행한 점을 충실히 설명했다"며 "이사회를 속일 이유도 없고 속인 사실은 더더욱이 없다. 경찰의 송치 결정이 내려진 점에 대하여 깊은 유감을 표한다. 향후 검찰등 추가 수사과정에서 오해가 해소되고 진실을 밝힐 수 있도록 충실히 소명하겠다"고 강조했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com