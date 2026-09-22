'슈퍼스타 이강인' 시발점, 감독+구단 공개 저격 "심판 좀 그만 괴롭혀"…선 넘지 말라는 경고까지 '마드리드 더비 현재 진행형'

사진=아틀레티코 마드리드

AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 레알 마드리드에게 정면으로 반박하고 있다. 구단은 이강인의 태클과 관련해 심판진을 압박하는 조세 무리뉴 감독과 레알을 비판했다.

스페인 피차헤스는 22일(한국시각) '마드리드 더비에서 아틀레티코가 승리한 이후에도 논란은 계속되고 있다'며 '아틀레티코는 사회관계망서비스(SNS)에서 실망시키지 않았다'고 보도했다.

아틀레티코는 마드리드 더비 이후 레알을 겨냥한 게시물을 공개했다. 경기 후 기자회견에서 심판 판정에 대해 무리뉴 감독 불만을 표하자 이를 비꼬는 메시지를 게시했다.

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아틀레티코 홍보팀은 먼저 '이제 심판 괴롭히기를 멈춰라'라는 문구가 적힌 메시지를 게시했다. 이 게시물에는 무리뉴 감독이 이강인과 크리스티안 로메로의 태클 장면이 담긴 인쇄물을 들고 있는 사진이 함께 첨부됐다. 아틀레티코는 이를 통해 레알이 심판진을 상대로 과도한 압박을 가하고 있다는 점을 비판한 것으로 보인다.

아틀레티코의 SNS 공세는 상당한 반향을 일으켰음에도 불구하고, 레알은 공식 플랫폼을 통해 어떠한 답변도 내놓지 않고 있다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) falls challenged by Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 20, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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한편, 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 더비 직후 기자회견에서 레알을 비판했다. 축구계에서 선을 넘어서는 안 된다는 취지의 발언을 했다. 그는 "모든 사람의 의견을 존중해야 하며, 판정은 상황에 따라 유리하게도 불리하게도 작용할 수 있다"며 "심판과 동료들을 존중해야 하며, 선을 넘는 것은 누구에게도 허용될 수 없다"고 지적했다.

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감독들의 설전과 구단의 대립 등으로 양 팀 팬들의 격양된 감정도 식을 줄 모르고 있다. 더비에서 벌어진 일들과 심판 판정을 둘러싼 논란은 여전히 논쟁거리가 되고 있다. 다행히 리그는 A매치 휴식기를 갖는다. 찰나의 휴식이 양구단의 과열된 감정을 정리할 수 있을 것으로 예상된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com