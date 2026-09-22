FC안양, ‘대한민국 휴양의 중심’ 알펜시아 리조트와 후원 협약 재계약...특별 프로모션까지

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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 알펜시아리조트와 공식 후원 협약을 이어간다.

안양은 22일 '작년에 이어 올해도 알펜시아리조트와 후훤 협약을 이어간다'고 발표했다. 알펜시아리조트는 강원도 평창군 대관령에 위치한 약 148만 평 규모의 사계절 복합관광단지로 인터컨티넨탈 호텔, 홀리데이 인 스위트 콘도를 포함해 겨울에는 스키 슬로프, 여름에는 회원제(27홀)와 대중제(28홀) 골프장과 연계된 다양한 시설을 갖추고 있다. 최근 재정비를 통해 오픈한 대관령코스터와 사계절 워터파크 '오션 700'은 유수풀, 키즈풀, 파도풀 등 다채로운 실내존 놀이시설을 갖춰 가족 단위 방문객들에게도 인기가 많다.

이번 후원을 기념하여 알펜시아리조트는 공식 후원사로서 FC안양 팬들을 위한 특별 숙박 프로모션을 진행한다. 오는 11월 30일까지 진행되는 이번 프로모션은 FC안양 팬들에게 알펜시아리조트 내 주요 숙박 시설을 'FC안양 특별가'로 제공하여 최대 할인 혜택을 선사한다. 혜택 적용 대상 객실은 인터컨티넨탈 호텔(5성급) 스탠다드, 홀리데이 인 리조트 호텔(4성급) 슈페리어, 홀리데이 인 스위트 콘도 등이다.

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프로모션 혜택을 적용받고자 하는 고객은 체크인 시 올 시즌 FC안양 시즌권이나 홈경기 실물 지류 티켓, 또는 모바일 예매 내역을 제시하면 된다. 예약 및 문의에 대한 자세한 내용은 FC안양 공식 SNS 계정 공지사항을 통해 확인 가능하다. FC안양 이우형 단장은 "대한민국 휴양의 중심 알펜시아리조트와 함께하게 되어 기쁘다. 알펜시아리조트와 함께 다양한 마케팅 활동으로 팬들에게 풍성한 이벤트와 건강한 여가 생활의 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다. 알펜시아리조트 남궁경 총괄본부장은 "K리그를 대표하는 FC안양과 지난해에 이어 후원사로 함께 하게 되어 뜻깊고, FC안양이 목표하는 성적에 이를 수 있도록 후원사로서 열심히 응원하겠다"라고 말했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com