국대 소집 기간에 술+담배 가득했다" 충격 폭로...결국 루니 극대노, 前 동료와 법적 다툼 경고 "주장 즉각 철회해라"

사진캡쳐=텔레그래프

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전 잉글랜드 대표팀 주장 웨인 루니가 전 동료 앤디 캐롤의 자서전 내용을 두고 결국 법적 대응 카드를 꺼내 들었다. 두 사람 사이의 신경전은 자서전 출간 이후 일주일 넘게 계속되며 좀처럼 가라앉지 않는 모양새다.

영국 매체 더 선은 21일(한국시각) 올해 40세인 루니가 캐롤의 출간 예정 자서전 '오닝 잇(Owning It)' 내용에 대해 출판사 측에 변호인단 경고장을 발송했다고 보도했다. 매체에 따르면 캐롤의 자서전은 맨체스터 유나이티드의 전설 루니가 2010~2011년경 잉글랜드 대표팀 훈련 캠프 기간 중 자신의 방으로 선수들을 불러 술판을 벌였다고 주장하고 있다.

앞서 캐롤은 그는 "루니는 오후 2시에 나에게 전화를 걸어 '캐롤, 지금 당장 내 방으로 와'라고 말하곤 했다. 내가 '아니, 루니 지금은 너무 일러'라고 답하면, 그는 항상 나를 압박해 복종하게 만들었죠. 방에 가보면 그는 침대에 누워 TV를 보며 담배를 피우고 맥주를 마시고 있었다"고 했다.

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이어 "루니 주변에는 담배 보루, 맥주 상자, 와인병(호텔 지배인에게 시켜 방으로 배달시킨 것들)이 둘러싸여 있었고, 금세 그의 방은 선수들로 가득 차곤 했다. 아무도 만취하지는 않았다. 그저 침대에 누워 벽만 바라보는 것보다 몇 잔 마시며 지루함을 달래려는 루니만의 방식이었을 뿐"이라고 폭로했다.

사진캡쳐=더선

앞서 해당 내용이 알려지자 루니는 이를 '조작'이라며 공개적으로 강하게 부인했고, 캐롤 측은 친구를 통해 "캐롤은 자신이 이야기를 지어냈다는 주장에 어리둥절해하고 있다. 지어낼 이유가 전혀 없으며 자신이 기억하는 그대로를 한 마디도 빠짐없이 지키고 있다"고 반박하며 물러서지 않는 모습을 보인 바 있다.

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이런 가운데 더 선은 이제 전 뉴캐슬 및 리버풀 스트라이커 캐롤이 해당 내용을 철회하지 않을 경우 막대한 비용이 드는 법정 싸움에 휘말릴 위기에 처했다고 전했다.

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한 관계자는 더 선에 "루니가 크게 분노했다. 장난으로 그러는 게 아니다"라고 전했다. 이어 "그의 법률 대리인이 출판사에 강한 어조의 경고장을 보냈다. 완전히 사실무근인 내용이기에 즉각 철회하길 원하고 있다"며 "루니 본인도 자신이 성인군자가 아니라는 건 알지만, 이번 건은 마지노선을 넘었다. 원칙의 문제다"라고 덧붙였다.

사진캡쳐=더선

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이 관계자는 캐롤 쪽 상황에 대해서도 "캐롤은 이 모든 상황 때문에 혼란에 빠졌다. 루니가 이렇게까지 거세게 반발할 줄은 전혀 예상하지 못했을 것"이라며 "책을 팔아야 했던 캐롤은 이제 감당하기 힘든 처지에 놓였다. 법적 공방을 원치 않는다면 조만간 공개 사과를 해야 할지도 모른다"고 전망했다.