'이강인, 축구 아버지와 2년 만에 라리가에서 재회→충돌' 멕시코 명장 하비에르 아기레, 위기의 발렌시아 새 사령탑 내정..'스페인 리그 풍부한 경험, 1부 잔류에 적임자'

epa13087797 Mexico's national team coach Javier Aguirre speaks during a press conference in Mexico City, Mexico, 04 July 2026. EPA/JOSE MENDEZ

Mexico head coach Javier Aguirre reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko )

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인이 '축구 아버지'라고 부르는 멕시코 출신 명장 하비에르 아기레 감독이 2년 만에 다시 스페인 라리가로 복귀한다. 위기에 처한 명문 발렌시아의 새로운 사령탑에 오른다. 발렌시아 구단이 오피셜 성명을 발표하지 않았지만 사실상 확정적이다. 스페인 마르카, 멕시코 언론 등 복수의 매체들이 아기레가 발렌시아 새 감독으로 내정됐다고 전했다.

마르카에 따르면 아기레 감독은 오는 24일(현지시각) 발렌시아에 도착할 예정이다. 북중미월드컵에서 조국 멕시코 대표팀을 16강까지 이끌었던 그는 현재 멕시코에 체류 중이다. 그는 멕시코 대표팀 감독에서 물러난 후 야인으로 있었고, 최근 발렌시아 경영진의 제안을 수용했다. 일단 계약 기간은 내년 6월말까지다. 성적 조건을 충족할 경우 한 시즌 더 연장할 수 있는 옵션이 붙었다고 한다. 이미 아기레 감독은 발렌시아에서 자신과 호흡을 맞출 코치로 폴 로렌테와 토니 아모르를 점찍었다. 둘은 멕시코 대표팀에서도 아기레 감독을 보좌했었다.

Javier Aguirre, Mexican football manager and former coach of the Mexico national football team, participates in the annual event hosted by the Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy, in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

아기레 감독이 라리가에서 마지막으로 이끌었던 클럽은 레알 마요르카다. 2022시즌부터 2024시즌까지 이끌었다. 이때 이강인과 '스승과 제자'로 한솥밥을 먹었다. 아기레 감독은 이강인의 장단점을 가장 잘 아는 외국인 지도자 중 한 명이다. 이강인과 무리키(페네르바체) 투톱 조합으로 톡톡히 재미를 봤다. 이강인의 장점을 가장 잘 활용했다는 평가를 받았다. 이강인은 마요르카 시절 눈부신 성장으로 2023년 여름, 파리생제르맹으로 이적했다. 파리에서 세 시즌을 보낸 후 이번 여름, 아틀레티코 마드리드로 이적하며 스페인으로 컴백했다. 발렌시아는 이강인이 유스에 이어 1군 데뷔한 친정 클럽이다.

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아기레 감독이 발렌시아로 컴백하게 되면서 이강인과도 다시 스페인에서 재회하게 됐다. 이강인은 아기레 감독을 '축구 아버지'라고 부르며 고마움을 갖고 있다.

아기레 감독은 마요르카 외에도 레가네스, 에스파뇰, 사라고사, 아틀레티코 마드리드, 오사수나 등 라리가 다수의 클럽을 이끈 베테랑 사령탑이다.

발렌시아 새 감독으로 내정된 아기레 캡처=트리부나 데포르티바 SNS

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아기레 감독에게 당면 과제는 발렌시아의 1부 잔류다. 발렌시아는 이번 시즌 리그 7경기에서 1승1무5패(승점 4)로 19위에 랭크돼 있다. 카를로스 코르베란 감독이 개막 5경기 만에 성적 부진으로 경질됐다. 최근 두 경기를 임시 감독 체제로 치렀다.

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신임 아기레 감독은 A매치 휴식기 동안 팀을 재정비한 후 오는 10월 12일 라싱과의 리그 원정 경기를 통해 데뷔할 예정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com