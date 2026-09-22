[오피셜]"사우디에 패하면 큰일난다" 이민성호 조 2위로 아시안게임 8강 진출시 '난적' 우즈벡과 격돌…조 1위시 베트남과 맞대결

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[스포츠조선 윤진만 기자]4회 연속 아시안게임 금메달을 노리는 대한민국 아시안게임 축구대표팀이 결승전까지 꽃길만 걸으려면 오늘 사우디아라비아전에서 패해선 안된다.

이민성호가 22일 오후 7시 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 사우디와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 2차전을 앞둔 가운데 8강에서 마주할 C조 최종 순위가 확정됐다.

금일 오후 2시 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 우즈베키스탄(우즈벡)의 C조 조별리그 3차전에서 우즈벡이 전반 5분 무크하마달리 우린보에프 선제골과 후반 22분 누를란 이브라이모프 추가골로 2대0 승리했다.

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이로써 우즈벡은 3전 전승 100% 승률을 기록, 승점 9점으로 C조 1위를 확정했다. 베트남은 1승 1무 1패 승점 4점으로 조 2위로 8강 티켓을 거머쥐었다.

대진상 한국이 속한 D조 1위는 C조 2위, D조 2위는 C조 1위와 오는 25일에 8강전을 펼친다. 현재 한국은 조별리그 1차전에서 카타르를 4대1로 꺾고 1승, 승점 3점으로 D조 1위를 달리고 있다. 카타르를 2대0으로 꺾은 2위 사우디(승점 3)와 승점이 같지만, 득실차에서 1골 앞섰다. 이미 2차전을 앞두고 8강 진출을 조기에 확정한 한국은 이날 사우디에 패하지만 않으면 조 1위로 8강에 오른다.

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한국이 8강을 넘어 결승까지 진출하기 위해선 D조 1위를 유지해 8강에서 우즈벡을 피하는 게 상책이다. D조 1위로 8강에 오를 경우, 4강에서도 B조 1위와 만난다. A조 1위가 유력한 개최국 일본을 피할 가능성이 높아진다. 우즈벡은 연령별 대회에서 강점을 보이는 팀이다. 이민성 감독도 누구보다 이 사실을 잘 알고 있다. 이민성호는 지난 1월 사우디에서 열린 2026년 U-23 아시안컵 조별리그에서 우즈벡과 만나 0대2로 완패했다.

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아시안게임 토너먼트에선 총 3번 만나 모두 웃었다. 2010년 광저우대회 8강에서 3대1, 2018년 자카르타-팔렘방대회 8강에서 4대3, 지난 2022년 항저우대회 준결승에서 2대1로 각각 승리했다. 하지만 단판 토너먼트에선 이변이 속출한다. 더군다나 우즈벡은 조별리그 3경기에서 9골을 퍼붓고 단 1골만을 내줬다.

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베트남도 물론 만만히 볼 상대는 아니다. 한국은 지난 1월 U-23 아시안컵 3-4위전에서 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 6-7로 패하며 4위로 대회를 마감했다. 다만 U-23 대표팀 역대전적은 6승4무로 우위를 점하고 있다. 객관적 전력에선 한국이 앞선다.

D조 1위를 하든, 2위를 하든 8강전 경기장소는 조별리그에서 두 경기를 치른 미즈호공원 럭비경기장이다. 경기 시간대는 다르다. D조 2위를 하면 오후 2시 낮 경기, D조 1위시 오후 7시30분 밤 경기를 치른다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com