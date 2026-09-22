[오피셜]'제주 돌풍 주역→강원전 결승골' 이탈로, K리그1 30R MVP 선정…서울 꺾은 포항은 베스트팀

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[스포츠조선 윤진만 기자]제주 이탈로가 '하나은행 K리그1 2026' 30라운드 MVP로 선정됐다.

이탈로는 20일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과 제주의 경기에서 전반 36분 선제 결승골을 터뜨렸다. 이탈로는 공수 양면에서 활발한 움직임을 보였고, 제주의 1대0 승리를 이끌었다.

K리그1 30라운드 베스트 매치는 19일 안양종합운동장에서 열린 안양과 울산의 경기다. 안양은 전반 27분 마테우스의 중거리 슈팅으로 선제골을 기록했다. 울산이 후반 9분 이동경의 득점으로 균형을 맞췄지만, 후반 16분 안양 엘쿠라노가 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 안양이 2대1 승리를 거뒀다.

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K리그1 30라운드 베스트 팀은 포항이다. 포항은 20일(일) 상주시민운동장에서 열린 서울과의 경기에서 2대1로 승리했다. 전반 3분 니시야 켄토, 전반 39분 황서웅의 연속골로 앞서간 포항은 후반 5분 서울 클리말라에게 만회골을 허용했지만, 끝까지 리드를 지켜내며 승점 3점을 챙겼다.

K리그2 27라운드 MVP는 서울 이랜드 박재용이다.

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박재용은 19일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와 대구의 경기에서 결승골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 박재용은 1대1로 팽팽히 맞선 후반 6분, 페널티박스 오른쪽에서 침착한 마무리로 시즌 10호 골을 기록했다.

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K리그2 27라운드 베스트 매치 역시 서울 이랜드와 대구의 경기가 선정됐다. 이날 서울 이랜드가 전반 29분 조준현의 득점으로 앞서갔지만, 대구가 전반 42분 데커스의 헤더 골로 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 후반 6분 박재용이 결승골을 터뜨리며 서울 이랜드가 2대1로 승리했다.

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서울 이랜드는 이날 승리로 K리그2 27라운드 베스트 팀에도 선정됐다. 박재용을 비롯해 조준현, 오스마르가 라운드 베스트11에 이름을 올렸다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com