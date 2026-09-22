'이승우급 재능' 미쳤다, 15살 이대한 바르사서 손흥민 찰칵 세리머니 화제...스페인 현지 관심 폭발

사진캡쳐=라 마시아 리포트

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 축구의 미래를 이끌 유망주가 세계 최고 명문 유스 시스템에서 손흥민의 뒤를 이으려고 한다.

바르셀로나 유소년 아카데미 라 마시아 소식을 전문적으로 전달하는 라 마시아 리포트는 22일(한국시각) '주말 경기에서 원더골을 터뜨린 뒤 손흥민의 세레머니를 선보인 카데테 A의 우측 측면 수비수 이민국'이라며 '이민국은 빠른 발과 강한 체력, 뛰어난 기술을 갖추고 공수 양면에서 활발히 움직이며 정확한 크로스 능력을 겸비한 현대적이고 다이내믹한 풀백으로 알려져 있다'고 이민국의 활약상을 조명했다.

2011년생 쌍둥이 이대한과 이민국은 지난해 바르셀로나와 5년 계약을 맺으며 새로운 도전에 나섰다. 스페인 에스파뇰 유소년팀에서 성장해온 두 선수는 새 시즌부터 나란히 바르셀로나 유니폼을 입고 라 마시아에서 경쟁을 이어가고 있다. 이대한은 측면은 물론 최전방까지 소화할 수 있는 공격 자원으로, 이민국은 정교한 오른발 크로스를 강점으로 지닌 측면 공격수로 평가받는다.

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두 형제가 스페인에서 축구를 시작한 시점은 6세 때였다. 당시 현지로 축구 유학을 떠난 이들은 에스파뇰 산하 유소년 취미반을 통해 처음 공을 접했다. 이후 재능을 인정받으면서 본격적인 선수 육성 과정에 들어섰고, 에스파뇰 유스팀에서 7년 동안 꾸준히 성장했다. 구단 역시 두 선수의 가능성을 높게 평가해 재계약을 추진했지만, 이들의 기량을 눈여겨본 바르셀로나가 다년 계약을 제시하며 적극적으로 영입에 나섰다. 결국 두 선수 모두 에스파뇰을 떠나 바르셀로나의 육성 시스템인 라 마시아에 합류하게 됐다. 현재는 이대한과 이민국 모두 카데테 A에서 함께 뛰고 있다.

사진캡쳐=라 마시아 리포트

두 선수에게는 오랜 스페인 생활에서 비롯된 현지 적응력도 강점으로 꼽힌다. 스페인어에 익숙하고 현지 축구 환경에도 자연스럽게 녹아든 만큼 유럽 선수들과 경쟁하는 과정에서도 쉽게 위축되지 않는다는 평가다. 특히 이민국은 지난 시즌 한 살 위 연령대인 U-16 무대까지 이미 경험했다. 카데테 A에서도 꾸준히 존재감을 보여준다면 또 한 단계 높은 후베닐 B로 예상보다 빠르게 올라설 가능성도 있다.

손흥민이 걸어온 길을 하나의 목표로 삼은 이대한과 이민국은 한국 축구 유망주로서 스페인 명문 바르셀로나의 체계적인 육성 시스템을 경험하고 있다. 또래보다 앞선 무대에서 경쟁하며 성장하고 있는 두 형제가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 관심이 모인다.