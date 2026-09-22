양민혁 아시안게임 선발 데뷔! 금메달 향한 '꽃길' 놓칠 수 없다, 이민성호 사우디전 선발 발표...이기혁-엄지성도 출격[사우디전 라인업]

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[스포츠조선 이현석 기자]아시안게임 4연패에 나서는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀이 조 1위 사수를 위한 조별리그 최종전을 겨눈다.

이민성 감독이 이끄는 아시안게임 축구대표팀 감독은 22일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열리는 사우디아라비아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 최종전에 나선다.

한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나선다. 김명준(헹크)이 공격 선봉을 맡고 엄지성(스완지시티) 이현주(아로카) 양민혁(베스테를로)이 공격 2선을 구축한다. 주장 이기혁(강원)과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞춘다. 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸리고, 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

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이번 대회 4연패를 노리는 한국이다. 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방 대회, 2022년 항저우 대회까지 3연패를 일궈냈다. 흔들리는 한국 축구의 터닝포인트가 될 수 있는 대회, 금메달을 향한 의지가 강할 수밖에 없다.

한국은 앞서 카타르전 4대1 승리로 8강 진출을 이미 확정했다. D조는 한국, 카타르, 사우디아라비아 등 3팀이 경쟁했는데, 카타르가 이미 한국과 사우디에 모두 패하며 탈락했다.

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다만 사우디전에서 물러설 수는 없다. 한국으로서는 조 1위 여부에 많은 것이 달렸다. 금메달까지의 '꽃길'이 핵심이다. 한국은 D조 1위로 조별리그를 마치면, 8강에서 C조 2위와 맞닥뜨린다. 베트남이 유력하다. C조 1위인 우즈베키스탄은 이번 대회 일본과 더불어 피해야 할 팀이다. 이변을 만들 수 있는 상대는 최대한 마주하지 않는 것이 토너먼트의 과제다. 4강에서도 B조 1위를 마주한다. 중국과 이란 중 한 팀이 될 수 있다. '숙적' 일본과의 대결은 결승까지 미룰 수 있다. 반면 D조 2위로 토너먼트에 오른다면 8강 우즈베키스탄, 4강 일본을 만날 수 있는 최악의 일정이 예고돼 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com