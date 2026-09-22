'충격, 정말 경질 수순' 개막 5경기 무승→최하위 추락! 토트넘 이사회, 데 제르비 해임할 수 있다..'분위기 반전 못할 경우 대비 후임자 물색 시작'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Nicolas Jackson scores their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘 경영진이 개막 후 팀 성적이 극도로 부진한 가운데 사령탑 로베르토 데 제르비 감독을 경질할 수도 있다는 보도가 나왔다. 토트넘은 개막 후 리그 5경기에서 2무3패로 최하위 20위를 마크 중이다.

영국 매체 트라이발풋볼은 토트넘이 비참한 시즌 개막 이후 구단 이사회가 여러 선택지를 검토함에 따라 이탈리아 출신 데 제르비 감독을 경질할 수도 있다고 22일 전했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Emiliano Buendia scores their third goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 지난 주말 애스턴 빌라와의 홈 경기서 2대3으로 졌다. 5경기에서 승점 2점으로 구단 사상 역대급 부진한 출발을 기록 중이다. 이미 토트넘 팬들은 선수단에 실망했다는 반응이다. 그들은 지난 애스턴 빌라전 후반 중반부터 경기장을 떠나기도 했다. 일부 전문가들은 데 제르비 감독이 상황을 반전시키지 못할 경우 오는 11월초 경질 될 수 있다는 시나리오를 예상하기도 했다.

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영국 현지 보도에 따르면 토트넘 구단 이사회는 A매치 휴식기 이후에도 구단의 성적이 개선되지 않을 경우 데 제르비 감독의 경질 수순으로 갈 수밖에 없다고 보고 있다. 따라서 이미 후임자를 물색하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 2025~2026시즌을 살떨리는 강등 싸움 끝에 리그 17위로 1부에 잔류했던 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 선수단 개편을 위해 3억파운드 이상을 지출했다. 하지만 현재 토트넘은 기대에 한참 못 미치고 있다. 토트넘은 후방에서의 수비가 무너지고 있고, 무기력한 공격력을 지속하며 지난 시즌 초반 보다 더 나쁜 결과를 내고 있다. 토트넘은 개막 후 리그 4경기 동안 단 한 골도 넣지 못했고, 5번째 애스턴 빌라 상대로는 3실점 이후 뒤늦게 2골을 따라붙었지만 이미 늦었다. 데 제르비 감독은 애스턴 빌라전 패배 이후 기자회견에서 "지도자로 14년 동안 일하면서 현재 우리 같은 팀을 본 적이 없다. 너무 쉽게 깨지고, 또 꾸준하지 못하다"고 자책했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Pedro Porro with manager Roberto De Zerbi as he is substituted off after sustaining an injury REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

지난 시즌 말미에 '소방수'로 토트넘의 프리미어리그 잔류를 이끈 데 제르비 감독은 토트넘과 5년 계약돼 있다. 이 장기 계약이 토트넘 경영진의 부담이다. 그를 경질할 경우 막대한 위약금 비용이 발생할 수 있다. 여름에 선수 영입으로 우리나라 돈으로 5700억원 이상으르 투자한 구단에 큰 걸림돌이 될 수 있다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's Dominic Solanke with manager Roberto De Zerbi after being substituted off for James Maddison Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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토트넘은 본머스(3무2패), 풀럼(2무3패)과 함께 이번 시즌 아직 승리를 거두지 못한 세 팀 중 하나다. 토트넘은 A매치 휴식기 이후 10월 11일 맨체스터 유나이티드를 상대한다. 이어 코번트리, 첼시, 크리스털 팰리스를 상대한다. 토트넘이 부진이 계속된다면 데 제르비 감독도 버틸 힘이 없어진다. 반면 분위기를 반전한다면 데 제르비의 입지는 단단해질 것이다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com