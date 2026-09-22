[사우디전 전반리뷰]'졸전' 이민성호, 조 1위 할 마음 없나…전반 0-0 마무리

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

슈팅 시도하는 양민혁 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 양민혁이 슈팅을 시도하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 불안한 경기력으로 사우디아라비아전 전반을 무득점 동점으로 마쳤다. 여전히 조 1위는 유지하고 있다.

대한민국 23세이하(U-23) 축구대표팀은 22일 일본 아이치 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 사우디와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 2차전(최종전)에서 전반을 득점없이 0-0 동점으로 마쳤다.

카타르전 4대1 대승으로 D조 1위를 달리는 한국은 이대로 비기면 조 1위로 8강에 올라 C조 2위 베트남을 상대한다. 반면 후반에 실점해 패하면 조 2위로 떨어져 8강에서 '난적' 우즈베키스탄과 격돌한다. 8강전은 25일 같은 경기장에서 열린다.

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이민성 감독은 1차전 카타르와 비교해 선발 두 자리를 바꿨다. 2선 공격수 양현준(셀틱) 배준호(스토크시티)를 벤치로 내리고 양민혁(베스테를로) 이현주(아로카)를 선발 투입했다. 김명준(헹크)이 최전방에 포진하고 양민혁 이현주 엄지성(스완지시티)가 공격 2선을 구축했다. 이기혁 이승원이 중원에 포진하고, 최석현(울산) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 배현서(경남)가 포백을 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반 초반 양상은 카타르전과 180도 달랐다. 주도권을 쥐기는커녕, 전반 14분 이야드 후사에게 첫 슈팅을 내줬다. 15분, 압둘아지즈 알수와일렘의 골문 앞 헤더는 골대 위로 떴다.

애국가 부르는 태극전사들 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 선발 명단에 오른 대한민국 선수들이 애국가를 부르고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

돌파하는 이현주 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 이현주가 돌파를 시도하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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수세에 몰린 한국이 전반 22분 첫 슈팅을 날렸다. 오버래핑에 나선 최석현이 페널티 박스 안으로 침투한 양민혁에게 정확하게 패스를 찔렀다. 공을 잡은 양민혁이 낮게 깔리는 슈팅으로 골문을 두드렸으나, 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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한국은 엄지성의 연이은 크로스가 박스를 크게 벗어나고, 손쉬운 숏패스도 끊기는 등 불안한 경기력으로 일관했다. 설상가상 전반 32분 주장 이기혁이 다리 통증을 호소해 코치진의 가슴을 철렁하게 했다. 간단한 치료를 받은 뒤 그라운드로 복귀했다.

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전반 35분, 후사가 페널티 박스 가운데 지점에서 쏜 오른발 슛이 골대 우측으로 살짝 벗어났다. 문전 혼전 상황에서 한국 수비진의 대처가 아쉬웠다. 39분 한국도 절호의 찬스를 잡았다. 코너킥 상황에서 문전 앞 혼전 상황에서 상대가 걷어낸 공을 이승원이 헤더로 재차 골문 안으로 밀어넣었으나, 상대 수비수가 클리어링했다. 전반 41분 양민혁의 슈팅도 골대를 벗어났다. 전반 추가시간 2분 박스 안 이현주의 왼발슛은 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 전반은 0-0 동점으로 끝났다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com