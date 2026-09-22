[오피셜] 이강인 사과해야 할 판, '거친 태클 희생양' 발베르데 발목 부상 발표, A매치 방한도 불발될 듯

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 거친 태클에 페데리코 발베르데가 큰 부상을 입었다.

레알 마드리드는 22일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '금일 의무팀이 발베르데를 대상으로 실시한 검사 결과, 왼쪽 발목 3단계 염좌 진단을 받았다. 경과를 지켜볼 예정'이라고 전했다.

발베르데는 이강인의 거친 태클에 쓰러졌다. 지난 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와 레알 마드리드의 경기에서 발베르데는 큰 충격을 입었다.

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논란의 장면은 전반 막판 나왔다. 아틀레티코가 공격에 실패한 이후 레알이 공격으로 전환하는 상황. 발베르데가 공을 몰고 전진하자 이강인이 수비하기 위해 붙었다. 이강인은 역습으로 전환되는 걸 막고자 발베르데에게 태클을 시도했다. 이때 이강인의 태클은 공이 아닌 발베르데의 발목을 향하고 말았다.

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발베르데는 주심에게 거칠게 항의했다. 주심이 바로 뒤에서 바라보고 있었지만 주심은 이강인의 반칙만 선언했을 뿐, 카드를 꺼내지 않았다. 발베르데는 부상을 당했는데도 불구하고, 풀타임을 소화했다.

발베르데의 부상이 가볍지 않기 때문에 9~10월 A매치 참여도 어려울 것으로 보인다. 발베르데가 속한 우루과이가 오는 28일 서울월드컵경기장에서 A매치를 치를 예정이었기에, 우루과이로서는 큰 전력을 잃게 됐다.