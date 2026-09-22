"경악!" 도대체 일주일 동안 뭐 했나…'이민성호' 미스터리, 사우디아라비아 상대로 최악의 경기력 '비난 폭발'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]미스터리다. 도대체 일주일 동안 무엇을 한 것일까.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 22일 일본 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 사우디아라비아와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 2차전을 치르고 있다. 전반은 0-0으로 마쳤다.

한국은 이날 경기 결과와 상관없이 일찌감치 8강 진출을 확정했다. 한국이 속한 D조는 카타르와 사우디아라비아, 3개국이 경쟁한다. 이 중 두 팀이 8강에 오른다. 사우디아라비아가 18일 카타르를 2대0으로 꺾으며 카타르가 2전 전패로 탈락했다. 앞서 한국은 카타르를 4대1로 제압했다. 한국은 골득실(+3)에서 사우디아라비아(+2)를 앞서 조 1위에 랭크됐다. 한국은 비기기만 해도 D조 1위를 차지할 수 있다. 토너먼트에서 강호를 피하기 위해선 1위가 절실하다. D조 1위로 조별리그를 마치면, 8강에서 C조 2위와 맞닥뜨린다. 베트남이 다. 하지만 2위로 토너먼트에 돌입하면 C조 1위인 우즈베키스탄과 붙는다. 우즈베키스탄은 이번 대회 일본과 더불어 피해야 할 팀이다.

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두 번째 경기의 막이 올랐다. 한국은 양현준(셀틱) 배준호(스토크시티)를 벤치로 내리고 양민혁(베스테를로) 이현주(아로카)를 선발 내세웠다. 최전방에 김명준(헹크)이 위치했다. 2선엔 양민혁 이현주 엄지성(스완지시티)이 자리했다. 이기혁과 이승원이 수비형 미드필더로 출격했다. 포백엔 최석현(울산) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 배현서(경남)가 자리했다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

한국은 15일 경기 뒤 일주일 휴식을 취했다. 반면, 사우디아라비아는 18일 경기 이후 4일 만에 그라운드를 밟았다. 휴식일 차이가 컸다. 하지만 몸이 더 가벼운 팀은 사우디아라비아였다. 한국은 카타르전과 비교해 몸이 무척이나 무거워보였다. 공격 점유율은 61%까지 가지고 갔지만, 소득은 없었다. 전반 초반엔 상대에 위협적인 장면을 연달아 허용했다. 전반 막판엔 적극적으로 공격에 나섰지만, 좀처럼 마무리가 되지 않았다. 한국은 전반을 0-0으로 마쳤다. 팬들은 온라인을 통해 한국의 경기력을 비난하고 있는 상황이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com