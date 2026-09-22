'이 상태로 일본 만나면 대참사' 전반 내내 색깔 없던 이민성호, 밀집 수비에 제대로 고전...토너먼트 리스크 주의보, 사우디전에 보여준 민낯

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]'무색무취' 공격 전술이 드러났다. 토너먼트에서 다시 나오면 안 되는 모습이다.

대한민국 아시안게임 축구대표팀 감독은 22일 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열리는 사우디아라비아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 최종전에서 2대0으로 승리했다.

한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 김명준(헹크)이 공격 선봉을 맡고 엄지성(스완지시티) 이현주(아로카) 양민혁(베스테를로)이 공격 2선을 구축했다. 주장 이기혁(강원)과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞췄다. 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸렸고, 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

Advertisement

이번 대회 4연패를 노리는 한국이다. 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방 대회, 2022년 항저우 대회까지 3연패를 일궈냈다. 흔들리는 한국 축구의 터닝포인트가 될 수 있는 대회, 금메달을 향한 의지가 강할 수밖에 없다. 한국은 앞서 카타르전 4대1 승리로 8강 진출을 이미 확정했다. D조는 한국, 카타르, 사우디아라비아 등 3팀이 경쟁했는데, 카타르가 이미 한국과 사우디에 모두 패하며 탈락했다.

사우디를 상대로도 물러설 수는 없었다. 한국으로서는 조 1위 여부에 많은 것이 달렸다. 금메달까지의 '꽃길'이 핵심이다. D조 2위로 토너먼트에 오른다면 8강 우즈베키스탄, 4강 일본을 만날 수 있는 최악의 일정이 예고돼 있다. 카타르전으로 인해 기대감이 컸다. 엄지성의 해트트릭, 양현준의 활약 등이 겹치며 조별리그 최종전도 승리할 것이라는 예상이 우세했다. 하지만 사우디전은 완전히 기대 이하였다.

Advertisement

김명준을 필두로, 엄지성, 이현주, 양민혁이 선발로 나선 공격진은 힘을 발휘하지 못했다. 김명준은 전방에서 공을 거의 잡지 못했다. 엄지성은 좌측에 몰려 상대의 집중 견제를 받아 공격 기회를 잡기 어려웠다. 카타르전 활약을 사우디도 모를 수 없었다. 수비수들은 엄지성이 공을 잡을 때 거칠게 달라붙었다. 이현주와 양민혁은 존재감이 미미했다. 두 선수 모두 문전에서 좋은 기회를 한 차례씩 잡기도 했으나, 슈팅도 무위에 그쳤다.

Advertisement

한국은 아시안게임에서 강자다. 일본 또한 유력 우승 후보로 꼽히나, 전력을 고려하면 한국이 우승 후보 1순위임을 부정할 수 없다. 그렇기에 상대하는 팀들은 한국을 상대로 물러서서 밀집 수비를 구사하는 것도 당연한 선택이다. 사우디도 마찬가지였다. 한국이 공을 몰고 전진하면 대부분의 선수가 박스 근처에서 공격을 견제했다. 한국으로서는 밀집 수비를 뚫어내기 위한 세밀한 공격 패턴이 필수다. 하지만 사우디를 상대로 이런 모습을 거의 보여주지 못했다. 특히 전반은 45분 내내 한국이 준비한 패턴을 활용한 공격은 거의 찾아보기 어려웠다.

Advertisement

득점도 세밀한 공격 작업을 통해 나온 건 아니었다. 세트피스에서 엄지성의 킥, 신민하의 헤더로 득점을 터트렸다. 세트피스도 중요한 공격 루트이지만, 토너먼트에서 이것에만 기대기도 어려운 현실이다.

D조에서 행운의 8강행까지 성공한 한국으로서는 상대를 대처하기 위한 충분한 시간이 주어졌다. 그럼에도 나아지지 못한다면 토너먼트에서는 더 험난한 과정을 맞닥뜨릴 수 있다. 더욱이 우즈베키스탄, 일본 등 위협적인 상대를 만난다면 어떤 결과를 맞이하게 될지도 장담할 수 없다. 토너먼트 단계에선 반드시 개선과 확실한 전략이 필요한 부분이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com