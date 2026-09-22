韓 축구 미래 좌절! 양민혁, 후반 9분 '조기 교체' 굴욕…토트넘이 안 쓰고 램파드가 외면한 이유 있었다

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]양민혁(베스테를로)이 결국 고개를 숙였다. 그는 어두운 표정으로 교체됐다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 22일 일본 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 사우디아라비아와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 2차전을 치르고 있다.

한국은 카타르와의 1차전과 비교해 두 자리 변화를 줬다. 양현준(셀틱)과 배준호(스토크시티) 대신 양민혁과 이현주(아로카)를 선발 내세웠다. 양민혁은 이번 대회 처음으로 선발 출격했다. 카타르와의 경기에선 벤치에서 시작, 후반 27분 김명준(헹크) 대신 그라운드를 밟았다.

Advertisement

사진=연합뉴스

양민혁은 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 날개로 나섰다. 그는 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 22분 한국의 첫 슈팅을 시도했다. 풀백 최석현(울산)이 페널티 박스 안으로 침투한 양민혁에게 정확하게 패스를 찔렀다. 공을 잡은 양민혁이 낮게 깔리는 슈팅으로 골문을 노렸으나, 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 양민혁은 전반 41분에도 슈팅을 시도했지만, 득점을 기록하지 못했다. 오히려 선수들과의 호흡이 불안정한지 크로스 타이밍이 잘 맞지 않는 모습이었다. 결국 양민혁은 후반 9분 배준호(스토크 시티)와 교체됐다. 그는 어두운 표정으로 벤치를 향했고, 이 감독이 등을 두드리며 위로했다.

사진=연합뉴스

2006년생 양민혁은 2024년 강원FC의 유니폼을 입고 혜성같이 등장했다. 준프로 신분으로 K리그 무대에 데뷔해 가능성을 보였고, 곧바로 프로 계약했다. 여기서 끝이 아니었다. 그는 프로 데뷔 1년 만에 토트넘 입단을 확정했다. 다만, 그는 2025년 1월 토트넘 합류와 동시에 퀸스파크레인저스(QPR)로 단기 임대를 떠났다. QPR에서 리그 14경기를 뛰어 2골을 넣었다. 2025~2026시즌엔 포츠머스에서 16경기에 출전해 3골을 넣었다. 그는 시즌 중 코번트리로 임대해 새 도전에 나섰다. 하지만 상황은 좋지 않았다. 프랭크 램파드 감독 체제에서 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 결국 양민혁은 코번트리에서 아쉬움을 남겼고, 토트넘으로 복귀해 새 시즌 반전을 노렸다.

Advertisement

문제는 토트넘에서의 입지도 크게 달라지지 않았다는 것이다. 비시즌 친선 경기에서도 반전의 기미가 보이지 않았다. 선택은 결국 임대 이적이었다. 그는 벨기에 리그 소속인 베스테를로에 합류했다. 다만, 그는 아시안게임 합류 전 부상으로 경기에 나서지 못했다. 양민혁은 아시안게임에서도 좀처럼 빛을 내지 못하고 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com