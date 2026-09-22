[사우디전 리뷰]'신민하·김명준 연속골' 이민성호, 사우디 2-0 꺾고 2전 전승 조 1위로 8강행…'우즈벡 피했다!'

앞서가는 한국 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민아가 헤더슛으로 선제골을 넣은 뒤 선수들과 환호하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

신민하 헤더 선제골! (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 신민하가 헤더슛으로 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 4연패를 향한 '꽃길'이 열렸다. 한국 축구가 8강에서 베트남과 만난다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 22일 일본 아이치현 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 사우디아라비아와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 최종전에서 후반 신민하(강원) 김명준(헹크)의 연속골로 2대0 승리했다.

지난 15일 카타르와의 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭 원맨쇼에 힘입어 4대1 승리한 한국은 2전 전승 승점 6점을 기록하며 조 1위를 확정했다. 한국에 패한 사우디(승점 3·1승1패)가 2위로 8강에 올랐고, 카타르(승점 0·2패)는 일찌감치 조별리그 탈락 고배를 마셨다.

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한국은 2전 전승으로 분위기를 한껏 끌어올리는 한편, 8강에서 '연령별 대회 강자' 우즈베키스탄(우즈벡)도 피했다. 우즈벡은 한국-사우디전에 앞서 같은 경기장에서 베트남을 2대0으로 꺾고 3전 전승, 승점 9점으로 C조 1위를 차지했다. 베트남이 1승 1무 1패 승점 4점으로 턱걸이로 조 2위로 8강 티켓을 거머쥐었다. D조 1위는 C조 2위, D조 2위는 C조 1위와 8강에서 만나는 대진이었다. 이민성호는 사우디전 결과에 따라 어느 팀과 8강에서 맞붙는지 인지한 상태로 경기에 돌입했고, 결국 이변을 허용하지 않았다. C조를 1위로 통과하면서 준결승에서 개최국 일본을 피할 가능성도 높아졌다. 한국-베트남전 승자는 준결승에서 B조 1위-A조 2위 승자와 격돌하는데, 일본은 최종전을 앞두고 A조 선두를 달리고 있다.

두번째 골 넣은 김명준 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 김명준이 두번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

25일 오후 7시30분 같은 경기장에서 열릴 베트남전은 '리벤지 매치' 성격을 띤다. 이민성호는 지난 1월 사우디에서 열린 2026년 U-23 아시안컵 3-4위전에서 승부차기 끝에 베트남에 패해 4위로 대회는 마치는 '굴욕'을 겪었다. 이 대회 결과로 이 감독은 거센 비판에 시달려야 했다.

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이민성 감독은 1차전 카타르와 비교해 선발 두 자리를 바꿨다. 2선 공격수 양현준(셀틱) 배준호(스토크시티)를 벤치로 내리고 양민혁(베스테를로) 이현주(아로카)를 선발 투입했다. 김명준(헹크)이 최전방에 포진하고 양민혁 이현주 엄지성(스완지시티)가 공격 2선을 구축했다. 이기혁 이승원이 중원에 포진하고, 최석현(울산) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 배현서(경남)가 포백을 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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전반 초반 양상은 카타르전과 180도 달랐다. 주도권을 쥐기는커녕, 전반 14분 이야드 후사에게 첫 슈팅을 내줬다. 15분, 압둘아지즈 알수와일렘의 골문 앞 헤더는 골대 위로 떴다. 수세에 몰린 한국이 전반 22분 첫 슈팅을 날렸다. 오버래핑에 나선 최석현이 페널티 박스 안으로 침투한 양민혁에게 정확하게 패스를 찔렀다. 공을 잡은 양민혁이 낮게 깔리는 슈팅으로 골문을 두드렸으나, 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 한국은 엄지성의 연이은 크로스가 박스를 크게 벗어나고, 손쉬운 숏패스도 끊기는 등 불안한 경기력으로 일관했다. 설상가상 전반 32분 주장 이기혁이 다리 통증을 호소해 코치진의 가슴을 철렁하게 했다. 간단한 치료를 받은 뒤 그라운드로 복귀했다.

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전반 35분, 후사가 페널티 박스 가운데 지점에서 쏜 오른발 슛이 골대 우측으로 살짝 벗어났다. 문전 혼전 상황에서 한국 수비진의 대처가 아쉬웠다. 39분 한국도 절호의 찬스를 잡았다. 코너킥 상황에서 문전 앞 혼전 상황에서 상대가 걷어낸 공을 이승원이 헤더로 재차 골문 안으로 밀어넣었으나, 상대 수비수가 클리어링했다. 전반 41분 양민혁의 슈팅도 골대를 벗어났다. 전반 추가시간 2분 박스 안 이현주의 왼발슛은 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 전반은 0-0 동점으로 끝났다.

슈팅 시도하는 양민혁 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 양민혁이 슈팅을 시도하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

사우디는 하프타임에 수비수 모하메드 바르나위를 빼고 메살 알다우드를 투입하며 수비진에 변화를 꾀했다. 이민성 감독은 후반에도 반등 기미가 보이지 않자 일찌감치 교체 결정을 내렸다. 후반 9분만에 이날 부진한 양민혁을 빼고 배준호를 투입했다. 후반 15분 엄지성의 오른발 중거리 슈팅이 수비수 발에 맞고 굴절돼 옆그물을 흔들었다. 이어진 코너킥 상황에서 알다우드가 걷어낸 공이 골대를 때렸다.

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후반 22분 한국이 기나긴 '0'의 균형을 깼다. 엄지성의 프리킥을 신민하가 헤더로 밀어넣었다. 2분 뒤인 후반 24분 이번엔 배현서의 좌측 크로스를 김명준이 헤더로 밀어넣었다. 여유가 생긴 한국은 박승수(뉴캐슬) 이영준(그라스호퍼) 황도윤(서울) 등을 교체투입하며 승리 지키기에 돌입했다. 경기는 그대로 한국의 2대0 승리로 끝났다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com