22년 한 풀어주니 ‘10년 장기집권’ 간다…BBC "아르테타-아스널 재계약 사실상 합의, 연봉 대폭 인상"

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[스포츠조선 박상경 기자] 미켈 아르테타 감독과 아스널 간의 재계약이 임박했다.

영국 BBC는 22일(한국시각) '최근 몇 달 동안 진행돼 온 아스널과 아르테타 감독 간의 계약 연장 협상이 최종 합의에 도달한 것으로 알려졌다'고 전했다. 2019년 12월 아스널 지휘봉을 잡은 아르테타 감독은 올 시즌을 끝으로 계약이 만료될 예정이었다.

아르테타 감독은 이미 재계약 가능성을 시사한 상태였다. 그는 최근 "팬들이 내 계약에 대해 걱정할 필요는 없다. 나는 이 팀에 남고 싶다"며 "나는 매우 행복하며, 주변인들과 함께 할 수 있어 정말 감사하게 생각하고 있다"고 만족감을 드러낸 바 있다.

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구체적인 조건은 공개되지 않은 상태. 이에 대해 BBC는 '새 계약 기간에 대한 확정적인 정보는 없으나, 아스널에서 10년 이상 장기집권할 것으로 예상된다'며 '현재 연봉 1000만파운드에 추가 보너스 500만파운드가 포함된 금액에서 대폭 인상된 급여가 적용될 것'이라고 전망했다.

스페인 출신인 아르테타 감독은 2011년 아스널에 합류해 2016년에 현역 은퇴했다. 은퇴 직후 맨체스터시티에서 코치 생활을 시작하면서 제2의 축구 인생을 시작했고, 맨시티 수석 코치를 거쳐 2019년 12월 아스널과 3년 6개월 계약에 합의했다.

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아스널 지휘봉을 잡은 뒤 아르테타 감독은 성공 가도를 달렸다. 우나이 에미리 감독 경질 뒤 중도 부임했음에도 2019~2020 FA컵 우승 타이틀을 따내면서 강한 인상을 남겼다. 2022~2023시즌부터 2024~2025시즌까지 프리미어리그 3년 연속 2위에 그쳤으나, 지난 시즌 우승의 한을 풀면서 프리미어리그 최고 감독 자리에 올랐다. 유럽챔피언스리그에서도 준우승을 거두는 등 유럽에서 가장 주목받는 지도자 중 한 명으로 발돋움 했다.

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아르테타 감독은 4-3-3 포메이션과 선수 간 유기적 움직임을 바탕으로 한 전환, 빌드업에서 강점을 보였다. 특히 세트피스 부문에서는 새로운 트렌드를 만들었다는 평가를 받을 정도로 강력한 전술을 완성하면서 아스널을 프리미어리그 챔피언 자리에 올려놓았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com