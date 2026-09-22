[오피셜]'아뿔사, 3도 인대 염좌→최소 6주 결장' 이강인의 태클에 왼발목 밟힌 레알 마드리드 발베르데, 심각해 당분간 못 뛴다..'우루과이 대표팀 차출 불발, 내한 취소'

이강인과 발베르데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 벌어진 시즌 첫 '마드리드 더비'에서 이강인(아틀레티코)에게 왼발목을 밟힌 발베르데(레알)가 검진 결과, 인대 염좌 진단을 받았다. 부상 정도는 3단계(3도)로 심각하며 최소 6주 정도의 회복이 필요하다는 의료진의 소견이 나왔다.

레알 마드리드 구단은 22일 공식 채널을 통해 발베르데의 진단 결과를 공지했다. 레알 구단은 성명서에서 "오늘 레알 마드리드 의무팀이 발베르데를 대상으로 실시한 검사 결과, 왼발목 3단계 인대 염좌 진단을 받았다. 경과를 지켜볼 예정"이라고 밝혔다. 지난 20일 벌어진 더비 경기가 끝난 직후 레알 마드리드는 "발베르데가 왼발목에 심각한 타박상을 입었다"고 전한 바 있다. 그 경기서 전반 종료 직전, 발베르데는 이강인의 태클에 왼발목을 밟혔다. 당시 발베르데는 바로 일어나 플레이를 계속 이어갔고, 주심도 이강인에게 어떤 징계도 주지 않았다. 발베르데는 90분 풀타임을 뛰었다. 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독은 1대2로 패한 후 기자회견에서 당시 심판 판정에 대해 분통을 터트렸다. 이강인에게 레드카드를 주었어야 한다는 주장이었다.

이번 부상으로 발베르데는 팀 전력에서 이탈이 불가피하다. 결장 기간은 짧지 않을 것으로 보인다. 레알 마드리드는 늘 해오던대로 정확한 예상 회복 기간을 밝히지 않았다. 구단 내부적으로는 결장 기간이 3주를 넘지 않기를 바라며 낙관하고 있다. 하지만 스페인 매체 마르카가 전문가에게 확인할 결과, 3단계 염좌의 경우 인대 파열을 동반하는 가장 심각한 단계이므로 최소 6주의 회복 기간이 필요하다고 전했다.

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발베르데 부상 진단 결과를 공식 발표한 레알 마드리드 구단 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

따라서 발베르데는 우루과이 대표팀 차출에도 응하지 못하게 됐다. 당초 발베르데는 디에고 포르란 신임 감독이 이끄는 우루과이 대표팀의 첫 차출 명단에 이름을 올렸다. 우루과이 대표팀은 이번 A매치 기간 동안 일본전(24일), 한국전(28일), 인도전(10월 6일)을 치를 예정이다.

발베르데는 A매치 휴식기 직후인 10월 11일 마드리드 홈 산티아고 베르나베우에서 열리는 비야레알전에 출전하는 것이 어렵다는 전망이 나오고 있다. 3단계 인대 염좌는 인대 일부가 파열되었음을 의미해 대개 보행에 어려움을 겪는다고 한다. 그런데 발베르데는 이강인에게 태클을 당한 후에도 경기를 끝까지 소화했다. 당시 발베르데가 통증을 느끼지 못했는지, 아니면 참고 뛰었는 지가 의문으로 남았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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