“레알만 심판한테 당한다고?” 이강인 태클 사진 꺼낸 무리뉴…라리가 회장 “다른 은하계 얘기”

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사진출처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 마드리드 더비 패배 후 레알 마드리드의 분노가 좀처럼 가시지 않고 있다.

이제는 여론전에 나서는 분위기다. 스페인 엘 데바테는 22일(한국시각) '레알 마드리드가 그 어느 때보다 심판 집단의 적대에 시달리고 있다'고 전했다. 매체는 '레알 마드리드는 지난 20년 간 편향된 판정을 문제 삼아왔다. 바르셀로나가 판정에서 이득을 본 반면, 레알 마드리드는 피해를 입었다'며 '심판들은 자신들의 일자리를 빼앗으려는 레알 마드리드를 상대로 움직이고 있는 것이다. 하비에르 테바스 회장을 비롯해 심판위원회, 리그 모두 레알 마드리드의 적'이라고 규정했다.

해당 매체는 친 레알 마드리드 성향으로 유명하다. 그동안 구단 정책이나 플로렌티노 페레스 회장의 정책에 우호적이었던 반면, 판정 논란이 빚어질 때마다 레알 마드리드가 불이익을 받고 있다고 지적한 바 있다. 이번 기사 역시 레알 마드리드 내부 분위기와 주장을 그대로 주장하는 모양새다.

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이에 대해 테바스 회장은 즉각 반발했다. 그는 자신의 SNS를 통해 "심판들이 레알 마드리드를 상대로 편향적인 판정을 내린다는 주장은 완전히 허황된 것"이라고 운을 뗐다. 그는 "이런 이야기는 시즌 초반 명백히 드러난 팀의 다른 단점을 덮기 위한 변명거리에 불과하다"며 "경기장에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 설명하기 보다, 음모론을 제기하는 게 더 편하니까"라고 지적했다. 또 "(레알 마드리드를 향한 심판 판정 편향 문제를 거론하는 이들은) 마치 다른 은하계에 사는 것 같다"고 적었다.

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주제 무리뉴 감독은 지난 마드리드 더비에서 1대2로 패한 뒤 기자회견장에 이강인과 크리스티안 로메로의 태클 장면이 담긴 인쇄물을 들고 나왔다. 그는 "경기 핵심 내용이 이거였으니 기자회견은 필요없겠다"며 "두 번 모두 명백한 퇴장감이었다"고 목소리를 높였다. 이에 대해 아틀레티코 마드리드(ATM)의 디에고 시메오네 감독은 "모든 사람의 의견을 존중해야 하며, 판정은 상황에 따라 유리하게도 불리하게도 작용할 수 있다"며 "심판과 동료들을 존중해야 하며, 선을 넘는 것은 누구에게도 허용될 수 없다"고 비판했다. ATM 역시 SNS를 통해 무리뉴 감독이 인쇄물을 들고 기자회견을 하는 모습이 담긴 사진을 내걸며 '이제 심판 괴롭히기를 멈추라'는 문구를 달았다. 이런 가운데 테바스 회장까지 논란에 가세한 모양새다.

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테바스 회장과 레알 마드리드의 관계가 틀어진지는 오래다. 페레스 회장이 2021년 유럽슈퍼리그 참가 계획을 내놓자 격렬한 반대 입장을 표명하며 대립한 바 있다. 레알 마드리드가 지난해 자체 TV를 통해 심판 판정을 비판하고, 스페인축구협회에 공식 항의 서한을 보내자 "이성을 잃었다"고 다시 날을 세우기도 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com