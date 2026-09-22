'충격, 이 정도로 못하지 않았는데' 日 국대 에이스 구보 다케후사 최악의 슬럼프, 소시에다드 4경기 연속 벤치→올해 9개월째 무득점 행진

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀의 에이스 구보 다케후사(25·레알 소시에다드)가 스페인 라리가에서 '최악의 슬럼프'를 맞았다는 현지 보도가 나왔다.

스페인 매체 마르카는 이번 시즌 구보의 초반 부진을 집중 분석하면서 최근 4경기 연속 벤치를 지켰고, 또 무득점 행진이 벌써 9개월이 지났다고 보도했다.

구보는 지난 21일 스페인 발렌시아 메스타야에서 벌어진 발렌시아와의 2026~2027시즌 라리가 원정 경기서 시즌 두 번째로 결장했다. 그는 4경기 연속 교체 명단에 이름을 올렸고, 9개월째 골을 넣지 못하고 있다. 이건 소시에다드에 입단한 이후 최악의 시기를 겪고 있음을 보여주는 단적인 사례라고 마르카는 평가했다. 구보는 일본 대표팀 차출로 잠시 스페인을 떠나 일본으로 이동했다. 대표팀에서 분위기를 전환하는 것이 소시에다드에서의 최상의 경기력을 되찾는 데 도움이 될 수도 있다. 구보가 마지막으로 골을 터트린 게 작년 12월 20일 레반테 원정 경기였다.

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구보는 이번 여름 프리시즌에 늦게 합류했다. 북중미월드컵 당시 일본 대표팀의 첫 경기에서 당한 무릎 부상 여파로 회복에 시간이 걸렸다. 구보는 아쉽게 북중미월드컵을 마감했다. 일본은 32강에서 브라질에 패하면 대회를 기대보다 일찍 마쳤다.

Real Sociedad's Takefusa Kubo guards Real Madrid's Vinicius Junior during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

구보는 프리시즌 몇 주 동안 팀과 떨어져 개인 훈련을 진행했다. 총 7번의 친선 경기 중 5경기를 출전하지 않았다. 독일 쾰른과의 두 번째 친선 경기에서 부상을 입었던 왼쪽 무릎에 붕대를 감고 마지막 30분 동안 출전했다. 구보는 프리시즌 첼시 원정에서 다시 출전하지 않았다. 그렇지만 레알 베티스와의 라리가 개막전에 선발로 나섰다. 하지만 그날은 물론, 그가 선발 출전한 레알 마드리드전과 셀타 비고전에서도 예전만큼의 퍼포먼스를 보여주지 못했다.

Soccer Football - UEFA Europa League - Real Sociedad v AFC Bournemouth - Reale Arena, San Sebastian, Spain - September 17, 2026 Real Sociedad coach Pellegrino Matarazzo before the match REUTERS/Vincent West

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소시에다드 사령탑 마타라초 감독은 최근 4경기(엘체, 아틀레티코, 본머스, 발렌시아전)에서 구보를 선발 명단에 포함하지 않았다. 심지어 엘체와 발렌시아 상대로는 벤치에 앉아 있다고 경기를 마쳤다. 대신 소시에다드 B팀에서 막 올라온 잡 오치엥을 선택했다. 구보는 지난 네 시즌 동안 거의 주전 자리를 놓치지 않았다. 그런데 최근 그는 최악의 시기를 보내고 있다. 구보는 2026년 들어 소시에다드 소속으로 치른 16경기에서 단 한 골도 넣지 못했다.

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그는 모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 대표팀에 차출된 후 가진 인터뷰에서 "현재 컨디션 자체는 정말 문제가 없다. (일본) 대표로 경기에 나설 것이라고 생각한다. 그때 봐주셨으면 한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com