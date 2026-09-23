'1800억 특급 유망주' 5억에 뺏기는 맨유 대충격! 죽 쒀서 바르사 준다…1년 동안 배려했지만 "팀 떠나겠다"

JJ 가브리엘. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 특급 유망주를 놓치게 될 것으로 예상되면서 천문학적인 금전 손실이 불가피한 상황이다.

영국 더선은 22일(한국시각) '맨유는 JJ 가브리엘(15)이 떠날 경우 수백만 파운드를 놓치게 될 것으로 예상하고 있다'며 '구단을 떠나기를 원하는 가브리엘은 해외로 향할 것으로 예상되는 가운데, 그의 현재 기량과 향후 잠재적인 가치는 맨유가 받을 수 있는 보상금에는 반영되지 않을 전망이다'고 보도했다.

가브리엘은 맨유에서 다시 뛰지 않을 것으로 예상된다. 맨유는 향후 최대 1억파운드(약 1800억원)의 가치까지 성장할 것으로 평가되는 가브리엘에 대해 30만파운드(약 5억4000만원)의 훈련 보상금만 받을 가능성도 있다고 한다.

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만약 가브리엘이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경쟁 구단으로 이적한다면, 맨유가 얼마를 받을지는 중재위원회가 결정하게 된다. 이 경우 맨유는 수백만 파운드를 요구할 가능성이 크다. 맨유 아카데미 관계자들은 가브리엘을 월드클래스로 성장할 재목으로 평가하고 있다. 가브리엘은 최근 몇 년 동안 여러 명문 구단들의 관심을 받았다. 그의 에이전트는 레알 마드리드와 바이에른 뮌헨 등과의 협상도 추진한 것으로 알려졌다. 바르셀로나도 오래전부터 가브리엘에게 관심을 보여온 구단이다. 가브리엘은 맨유 아카데미에 합류한 이후 최소 세 차례 바르셀로나를 방문한 것으로 전해졌다. 맨유 내부에서는 맨체스터 시티의 가브리엘 영입을 우려하기도 한다.

사진=포스트 유나이티드

맨유는 지난 1년 동안 가브리엘을 지속적으로 배려해 왔다. 그를 1군 훈련에 참여 시키고, 아틀레티코 마드리드와의 프리시즌 친선경기에서 출전 시간을 부여했다. 그러면서 맨유는 가브리엘을 장기적으로 팀에 남겨두고 싶어 했다. 그러나 가브리엘은 팀을 떠나겠다는 의사를 확실히 밝혔다.

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이와 관련해 마이클 캐릭 맨유 감독은 가브리엘이 떠나기 전까지 구단에서 돌봐야 할 의무가 있다고 주장했다.

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캐릭은 "가브리엘은 어린 선수이기에 우리가 이 문제를 여기서 함부로 이야기하지 않는 것이 중요하다고 생각한다"며 "어떤 방향으로든 결국 알아서 정리될 것이고, 그가 괜찮은 상태인지 확인하는 게 중요하다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com